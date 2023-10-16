租得起就買得起　三井娛樂城3房即交屋

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「租不如買」在當今的新案市場已經是遙不可及，鄰近三井OUTLET PARK的「和築好好窩」卻仍具備該優勢，隨著建案即將成屋，購屋族可以「即入住、即收租」。

近年全台中房價飆漲，無論是自住族群「轉租為買」，或是小資族以「租金打平房貸」，在新案市場幾乎都是遙不可及，但是台中港周邊卻還有機會，伴隨持續不斷的大建設，即將完工交屋的「和築好好窩」以鄰近三井OUTLET PARK、超低平價殺出重圍，租不如買的優勢格外凸顯。

放眼台中，目前房價基期低、重大建設又接連不斷的區域，非海線莫屬，其中大型建設集中的市鎮中心，因三井OUTLET PARK、港區的各大商業建設不斷，是當地一大賣點，也因此吸納了來自台61線沿線南北縣市的廣大族群，新居民人口數直線上升。

據台中市民政局統計，市鎮中心重劃區（槺榔里、頂寮里），今年截至8月底的淨移入人口數皆在台中名列前茅，其中梧棲頂寮里的社會增加率12%更位居第5，隨著明後年更多新案完工交屋，遷入量將再進一步提高，許多當地租客見租金水漲船高，更陸陸續續轉租為買，購入新房直接成家，需求頗旺。

在地業者表示，在房價3字頭以上的地方，想要以房租打平房貸幾乎不太可能，意味著目前主力房價尚在2字頭的市鎮中心，是購屋族買新房、租新房僅剩不多的機會，「以目前首購族主流的3房來說，這區租金可達2.5~2.7萬元，與市區相比差異不大，但房價的對比可是天差地遠。」

業者同步試算，以中樓層3房含車位850萬來說，採用一般的30年首購貸款，每月房貸約2.5萬元，恰可與租金打平，若採用青安貸款或40年攤還，不僅能打平更能倒賺。在有建設議題的幾大區域，市鎮中心是進可攻、退可守的不敗選擇。

在市鎮中心諸多建案中，「和築好好窩」格外鄰近三井OUTLET PARK，驅車3分鐘可以達，是目前最靠近的新案之一，加上基地座落市鎮南段，商家多元的文化路商圈也在步行距離，一次就能掌握海線頗具規模的餐飲商圈、商城，自住族群最在乎的生活機能，在這裡不是問題。

業者指出，全案即將取得使用執照，接著就可準備交屋，在台中想要一次到位，購入近商圈、學校、商城的景觀新3房，「和築好好窩」算是「即入住、即收租」很平易近人的捷徑，隨著建設議題持續發酵，也建議尚未買房的購屋族及早入手。

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