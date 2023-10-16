接見AIT主席 蔡英文盼台美倡議二階談判順利 深化經貿夥伴關係

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總統蔡英文16日下午接見「美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）」時表示，台灣與美國是彼此堅實夥伴，相信在羅森柏格主席的支持下，雙方將在經貿、防衛及國際參與等各領域持續深化夥伴關係，共同面對印太區域各種挑戰。

蔡英文強調，強化台美互利的貿易及投資關係是首要任務，現在，「台美21世紀貿易倡議」已完成簽署首批協定，第二階段談判已經在8月展開，期待在雙方積極推動下，順利進行後續談判。

蔡英文致詞時說，今天很高興再次見到羅森柏格主席，這是羅森柏格今年3月上任後，第三度訪問台灣。今年，她和賴清德副總統分別出訪過境美國，都受到羅森柏格熱情接待，除了再次表達感謝，也非常歡迎羅森柏格來訪。

她提到，上周在「全球台灣研究中心」（GTI）研討會上，對台美關係，羅森柏格提到，美國希望在強化現有夥伴關係的同時，也能為未來進行規劃，並且針對經貿、防衛及國際參與，闡述合作的方向。

蔡英文並說，在防衛方面，她要感謝拜登政府，高度重視我們的國防需求，持續落實對臺軍售常態化，協助台灣強化自我防衛能力，共同維護區域的和平穩定。

她指出，台灣持續提升國防實力，國機國造及潛艦國造都逐步展現成果。上個月，我們的國造潛艦「海鯤軍艦」已經舉行下水典禮，為國防自主能力立下新的里程碑。

在國際參與方面，蔡英文提及，這幾年來，台灣及美國持續透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），與世界各國共同因應全球挑戰。包括防疫、打擊假訊息、及氣候變遷等議題，都互相分享經驗、共商對策。

台灣與美國是彼此堅實的夥伴，蔡英文說，她相信在羅森柏格支持下，台灣與美國將在各領域持續深化夥伴關係，共同面對印太區域的各種挑戰。

羅森柏格致詞時示，近幾年來，甚至是近幾個月來，我們大家都非常忙碌，美之台間的夥伴關係也比以往任何時候都更加緊密，包括下列幾項關鍵領域。首先，更加強化台灣的繁榮及韌性，讓台灣可以在全世界的經濟上貢獻所長，尤其像「台美21世紀貿易倡議」就是一個很好的平台，可以強化雙邊互惠貿易及投資關係。

她認為，透過強化雙向貿易，我們可以在台灣、美國，甚至是全世界建造更安全、更具韌性、更永續的經濟。我們也持續尋求解決雙重課稅的潛在途徑。

其次，台灣海峽的和平及穩定攸關美國與台灣共享利益。美台關係40年來都遵照一中政策，基於《台灣關係法》、中美三個聯合公報及「六項保證」，同時重申美國對台灣的承諾堅若磐石，不但非常有原則，也是跨黨派的，美國會和我們的友人站在一起，且會持續這麼做，也感謝蔡總統對維持現狀的承諾。

羅森柏格表示，根據《台灣關係法》，我們必須要確保台灣擁有自我防衛能力，因此美國透過國會授權的各種工具，像是總統撥款權以及對外軍事融資。也非常肯定台灣政府對於提升自我防衛能力諸多努力，像是提高國防預算、改革後備軍力及義務兵役等。

她並提到，我們希望透過提高全球對台灣及維護台海和平穩定重要性的認識，擴大台灣的國際空間。台灣在全世界的經濟上扮演非常重要的角色，也是印太區域民主燈塔，更是世界上的一股良善力量，因此要支持台灣，並不是一件困難的事情。

她說，台灣在像是「亞太經濟合作」（APEC）的國際組織中貢獻良多，非常期待下個月即將在舊金山舉辦「亞太經濟合作經濟領袖會議」（AELM）中台灣的參與。

訪賓一行由美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同，前來總統府晉見總統。