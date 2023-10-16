蘆竹淹水有解！ 中央地方聯手斥資9千多萬建雨水下水道

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桃園市蘆竹南崁都市計畫區每逢大雨易發生積淹水，為改善積淹水狀況，中央與市府聯手斥資9405萬，選於南工路一段建置雨水下水道，16日舉行動土典禮。市長張善政更喊出，要讓民眾放心在家泡茶而非泡水，工程分為3期規畫建置，整個工程預計於2025年4月完工。

張善政16日出席「桃園市蘆竹區南工路一段KAE－L幹線雨水下水道工程」動土典禮，他表示，蘆竹區長興里及蘆竹里每逢暴雨襲來，就容易發生積淹水，為此市府向中央爭取經費，獲得內政部國土管理署補助5110萬元，市府自籌4295萬元，共斥資9405萬著手進行改善工程，16日為第1期工程開工，首先針對長安橋至蘆興街口規畫全長740公尺的雨水下水道工程。

張善政說，南崁都市計畫區內蘆竹排水分區工程規畫共1406公尺，將分為3期辦理，16日開工的第1期為下游改善工程，第2期工程則由捷工局代辦捷運雨水下水道100公尺重疊路段，再由市府水務局辦理上游排水設施新建566公尺，工程也即將展開，最後第3期工程目前尚在規畫設計中，相當感謝國土管理署的支持，希望能持續支持桃市府，共同合作完善南工路排水設施，解決水患問題。

蘆竹區長李岳壇說明，桃園市蘆竹區南工路一段KAE-L幹線雨水下水道工程，第1期由蘆竹區公所辦理，施工內容包括設置排水箱涵、7座人孔井、1座分流井，並將針對側溝、人行道及道路等周邊既有設施進行更新復舊，保護蘆竹區蘆竹里、長興里一帶民眾的生命財產安全。

蘆竹區公所工務課長蕭至雄提及，8月16日蘆竹區出現超高時雨量98毫米，造成當地多處路段嚴重積淹水，如若該工程完工，下次再遇到豪大雨就不用再擔心家園會泡水。他還說，民眾都很關心施工的影響，因此公所在施工前也積極辦理會勘及地方說明會，向民眾說明施工範圍、路徑、時間及應變措施，盼能將施工影響降到最低，並委託桃園市政府土木技師公會進行鄰房鑑定，維護用路人及鄰房安全。