信義兒福A2公辦都更案 投資額上看30億

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距松山站750公尺、基地面積約1,329坪的「信義兒福A2公辦都更案」今（16）日起招商草案公開閱覽至10／27，預計11月舉行二度招商，公開徵求出資人，投資金額上看30億元。

國家住都中心說明，「台北市信義區兒福A2公辦都更案」基地面積4,394平方公尺（約1,329.2坪），緊鄰松山站750公尺，地理條件優越，且更新基地為四面臨路的完整街廓，粗估投資金額23～30億元。

「兒福A2公辦都更案」將於11月公開徵求出資人，由住都中心擔任實施者，以權利變換方式實施，招商文件草案自即日起公開閱覽至10月27日17時止。

該案在去年9月曾招商但無人申請，住都中心表示，因應不動產市場變化，調整了「評選方式」及「管理服務費」等招商條件，原為綜合評選，本次改為「先比價格再比項目」，管理服務費部分則是「有機會調降」。

國家住都中心過去已成功推動11案，其中，有5案已開工，分別為「台北市大同區捷運圓山西側案」、「台北市信義區兒福B1-1案」、「台北市大安區嘉興街案」、「新北市中和區保二總隊基地案」及「台北市南港區玉成段四小段案」。

住都中心指出，今年底前還有3案招商；包括「台北市中山區長安段公辦都更案」及「新竹市建功高中南側地區公辦都更案（地上權區）」2案，現正招商中，以及11月將公開的「台北市信義區兒福A2公辦都更案」。

「兒福A2公辦都更案」基地位於台北市信義區市民大道六段南側，距離松山火車站僅約750公尺，具有強大的地理區位優勢條件，土地使用分區為第三種住宅區。

此外，基地鄰近饒河街及松山商圈，生活機能完善，加上西南側就是興雅國小、東南側是雅祥公園，屬優質住宅社區。

住都中心表示，據私地主參與意願，將街廓劃分為「本基地範圍」及2個「擴充基地範圍」（如圖）。其中，「本基地範圍」面積3,397平方公尺，國家住都中心及公有土地面積占比超過65％，私有土地參與意願也已達8成。

至於西北側的「擴充基地I」面積178平方公尺、東南側的「擴充基地II」面積819平方公尺，出資人可視實際整合情形彈性擴充，並設有對應的招商條件，鼓勵朝全街廓整合開發，與鄰共好。

另外，位於本案基地北側的「兒福A1」案將在10月底前將動工，預計打造優質的全齡住宅及各式高齡服務。國家住都中心表示，A1、A2相輔相成，本次公開閱覽的「兒福A2」將延續全齡生態理念。

更新後，國家住都中心與公有分回部分將作庇護工場、社會住宅及全齡友善住宅，私地主與出資人部分則規劃零售店鋪及住宅，強化地區商業機能。