圓山飯店線上旅展開跑 祭2.7折超殺住宿優惠

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全臺最大旅展盛會「2023 ITF台北國際旅展」將於11月3日至6日在南港展覽館一館隆重登場，台北、高雄圓山大飯店聯合祭出超殺限定優惠，餐券最低5.7折起、住宿券更下殺至2.7折，標榜折扣幅度絕對讓民眾荷包有感。此外，親臨旅展現場還能品嚐「圓山瓦片煎」，購買指定商品再加碼贈送價值1,060元的「圓山無添加健康三寶禮盒」乙組。圓山並自即日起至11月24日期間推出線上旅展；或可親自到飯店各餐廳或商品銷售部選購。

台北圓山「平日聯合住宿通用券」單張售價3,300元，購買1本5張售價15,000元，超值優惠3.1折起，依使用張數入住不同房型。持3張住宿券入住立即坐擁270度台北超無敵美景與專屬寬敞陽台空間的環景套房，再享2客早餐、2客自助晚餐與西密道導覽文化之旅。入住期間還可免費使用奧林匹克標準戶外泳池、戲水池、健身房、室內兒童遊戲室及兒童攀岩場等設施，體驗圓山聯誼會尊榮會員的專屬禮遇。

高雄圓山則推出「平日市景親子客房住宿券」，最殺優惠2.7折，入住3,980元含2大2小4客早餐，珍珠奶茶、冷泡茶與爆米花各2杯。「平日市景客房住宿券」每張3,190元、含早餐2客。另有「平日一泊二食住宿券」，每張含早餐及祕境餐酒館晚餐各2客，旅展優惠3.9折，每張售價4,730元。

圓山並推出7款高CP餐券，其中「平假日圓山牛排館海陸雙人套餐」每張2,999元、約57折，可品味海陸饗宴。「平假日圓山名廚晶饡任饗券(二擇一)」，憑券不分平假日，民眾可選擇於金龍餐廳(廣式料理)或圓苑餐廳(江浙料理)午晚餐6人桌菜，輕鬆品嚐國宴名廚饗宴，優惠價8,500元；現場購票再持券至餐廳消費，即贈送「圓山無添加健康三寶禮盒」。

「假日中式早午茶超值雙饗券(二擇一)」1,199元，每位不到600元即可享用圓苑餐廳的夫人周末午茶時光雙人套餐乙套，或金龍餐廳嘆早茶雙人套餐乙套。

金龍餐廳推出「平假日金龍廳片皮鴨四人分饗餐」餐券，每張4,980元可享包含：金龍片皮鴨(整隻)、酸菜蕃茄豆腐鴨湯、生菜鴨鬆蘿蔓葉、鴨油季節時蔬、鴨絲炒米粉等5種吃法，最後再以甜品楊枝甘露與奶皇捲做完美Ending。「平日松鶴自助午晚餐券」餐券一本10張10,500元，另加贈價值千元的平日東密道導覽文化之旅雙人券。「平日松鶴自助下午茶」券，一本4張2,800元，還附價值1,000元的平日西密道導覽文化之旅四人券，體驗圓山歷史文化的當前與此刻。

高雄最新必訪祕境勝地-高雄圓山「祕境餐酒館」，透過融合傳統與現代設計元素，一改過去中國式風格的元首套房，展現出全新典雅詩意的餐飲空間，民眾只要購買每客1,290元的「平假日祕境餐酒館晚間套餐券」，就能一邊欣賞180度落地窗景前的澄清湖與九曲橋，一面品嚐價值1,650元的豪華海陸雙享套餐；主菜可選擇香煎現流龍虎斑菲力6oz或炭烤美國Prime頂級無骨牛小排4oz，皆搭配炭烤黑虎海大蝦，每客套餐含湯品、沙拉、甜點與飲品。