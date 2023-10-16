NEXT！引領6G的新世代材料-高速通訊用PTFE薄膜

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日商東京先端材料(NICHIAS)創立於1896年，分別著力於5個產業分野，包括:(1)提供各類廠房設備產品與工程技術的「工廠施工、販售事業」、(2)瞄準設備機器、醫療、食品產業等規模廣大市場的「工業製品事業」、(3)專門服務半導體產業的「高機能製品事業」、(4)集中汽車製造業、汽車零件業者為主的「汽車零件事業」、(5)提供住宅、大樓的建築材料、施工的「建材事業」等。

多年來NICHIAS已廣泛在各種產業發展上貢獻一己之力，在使用於半導體產業相關的「氟素樹脂」產品上，已成為日本國內最大的模具製造商之一。該公司在海外的生產中心為中國與越南，並在中國、東南亞各國、印度、美國、墨西哥、捷克、德國等地皆設有販售據點。

今年在TPCA Show 2023展示的產品「高速通訊用PTFE薄膜」，是在該公司的工廠所生產，PTFE薄膜表面上進行特殊的表面處理，能夠緊密黏貼銅箔，已研發出超低介電「純PTFE型」以及透過填充配方抑制熱膨脹的「低CTE型」這2種類的產品。不僅是超低粗度電解銅箔，對壓延銅箔也具有高附著力，是最適用於5G毫米波FCCL用基材、柔性電纜用基材、低介電封裝基板的材料。

NICHIAS將參加2023年10月25-27日的TPCA SHOW 2023，攤位在台北南港展覽館1館 4F展廳(攤位編號N-026)，展出內容為高速通訊用PTFE薄膜。