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嘉南平原2水庫蓄水充沛 足夠灌溉到明年春耕

  • 中時即時 程炳璋
烏山頭水庫蓄水率16日還有9成滿，農田水利署嘉南管理處稱灌溉用水到營年春耕都沒問題。（農水署嘉南管理處提供／程炳璋台南傳真）
烏山頭水庫蓄水率16日還有9成滿，農田水利署嘉南管理處稱灌溉用水到營年春耕都沒問題。（農水署嘉南管理處提供／程炳璋台南傳真）

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嘉南平原今年秋冬雜作11月13日展開，農田水利署嘉南管理處表示，今年水情正常，曾文與烏山頭2座水庫蓄水充沛，1期稻作明年1月底開灌，預估到明年春季雜作都沒問題。

南部去年下半年到今年初的水情狀況糟，嘉南平原首次連續1、2期稻作宣布停灌休耕，下半年在西南氣流挹注下，曾文水庫10月中仍維持滿庫，南台灣水情好轉，未來接連3季作物可望正常耕作。

農田水利署嘉南管理處表示，嘉南平原預計最快11月13日開灌秋冬雜作，約2周時間需用水5000萬噸，接著明年1月底的1期水稻，為期4個月，將用水2億噸。在來就是2月到3月的春季雜作，為期20天，需用水5000萬噸。3項季節作物灌溉計畫共需3億噸水。

嘉南管理處表示，嘉南平原灌溉水源的曾文與烏山頭水庫蓄水充沛，曾文目前滿庫，烏山頭蓄水率也有9成滿，2水庫共計蓄存5億8000萬噸，即使再加上民生用水需求的1億噸，仍足夠使用，現有蓄水可支撐到明年春季雜作結束，沒有問題。

農田水利署主辦的「水圳綠道工程」3月已啟用，橫跨雲林、嘉義到台南全長88公里，配合自行車道路網結合沿線聚落觀光資源、發展在地城鄉風貌。

嘉南管理處接著規畫轄區內自行車道路網優化工程，沿線植樹，加強亮點與休憩點，提供更優質的自行車騎乘環境。

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