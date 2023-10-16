宜蘭「丟丟銅音樂節」連續舉行8年 新市長換主題經費省一半

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宜蘭市「丟丟銅蘭城國際音樂節」在民進黨籍市長江聰淵任內期間連續舉辦8年，去年底由國民黨籍市長陳美玲執政就換為期2天的「蘭城Chill藝節」；陳表示，活動經費僅要以往的一半，能用最少的預算達最大的效益，也給在地青年優質團隊更多機會，及營造出秋天輕鬆愜意的氛圍，亦為宜蘭表演藝術上的突破。

丟丟銅音樂節自2015年舉辦至2022年，宜蘭市公所邀請在台國外表演團隊、國內優秀團隊參與，持續推動「讓表演主動走入人群」，於海岸、原野、廟宇、社區、學校這些不同場域，詮釋宜蘭12鄉鎮的風情，用無國界的音樂語言，將宜蘭介紹給全世界。

直到去年底宜蘭市長政黨輪替換人做，今年4、5日則以「蘭城Chill藝節」全新主題舉辦，市公所說明，此次融合了宜蘭當地音樂人、樂團及藝術表演者的在地音樂盛事，媒合各種類型的表演，打造全新的感受，讓大家體驗跨領域、獨一無二的蛻變性演出。

陳美玲表示，給在地青年優質團隊更多的機會，將會是宜蘭表演藝術的重大突破，公所媒合在地表演團隊和各領域的表演菁英，產生不一樣的創作火花，以營造秋天非常輕鬆愜意的氛圍，甚至經費只花費以往的一半預算，希望用最少的預算達到最大的效益，開創嶄新表演模式。

由A_Root同根生與台式鋼管舞搭配打造台式口味的魔幻寫實舞台；「石頭人劇團」和龐克樂團「餵飽豬」營造一種全新的音樂劇；還有最傳統的漢陽北管劇團，將和安德烈斯舞團展開一場前所未聞的街頭battle。另宜蘭的才子楊肅浩將與吉他詩人董運昌、小提琴手黃渝沁共同合作，讓音樂與現代舞者的肢體表現融為一體。

此活動在演藝廳及中山公園的室外場同時有各種類型的表演，藉由市集帶動人潮。演出皆免費欣賞，演藝廳2天各有2場演出，採索票入場制，18日上午10時起開放線上登記，每場次有400個名額；每場演出前10分鐘，將再開放100個名額給現場民眾排隊領票。詳細活動資訊，請至宜蘭市文化發展所facebook粉絲頁查詢 。