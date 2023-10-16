北投麗禧線上旅展10／18開跑 雅緻山景客房住宿71折起

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「2023ITF台北國際旅展」將自11月3日至11月6日於南港展覽館一館盛大展開，北投麗禧溫泉酒店祭出住宿券71折、泡湯券72折等多重優惠，標榜為年度唯一優惠。此外，線上旅展亦自10月18日上午10點起至11月7日晚間23點於官網販售，其中雅緻山景客房住宿券，為線上旅展獨賣商品。

北投麗禧溫泉酒店「淡季雅緻山景客房一泊一食住宿券」每張11,500元、約原價71折，憑券可入住15坪雅緻山景客房一晚、含雍翠庭晨之光臺式早餐兩客，以及免費享用客房迷你吧與迎賓水果、經典鳳梨酥點心，同時暢享館內人氣露天風呂與戶外風呂設施。

北投麗禧溫泉酒店「雅緻豪華客房一泊二食券」，每張17,999元，約原價25,176元的71折，可享雙人入住高樓層豪華客房一晚，體驗價值3,080元＋10％晚間套餐兩客及晨之光臺式早餐。晚間套餐可選擇米其林推薦雍翠庭臺式餐廳品嚐「典藏套餐」，享塔香三杯龍蝦球與櫻桃木燻澳洲和牛頰雙主菜味蕾享受；或可選擇至C'est Bon歐陸法式餐廳享用「波士頓龍蝦套餐」。

「雅緻家庭客房一泊一食住宿券」每張18,999元，家庭客房可四人同享17坪寬敞空間客房，愜意沉浸在純淨白磺泉的呵護裡，與享用客房豐富的迷你吧、迎賓季節水果、經典鳳梨酥點心，並包含翌日四客雍翠廷晨之光臺式早餐。

北投麗禧溫泉酒店露天風呂套票每套10張13,000元，獨立湯屋套票每套3張6,600元，約原價88折。