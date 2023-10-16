新竹喜來登線上旅展10／17開賣 豐邑集團推年度最低價聯合優惠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

ITF台北國際旅展11月3日至6日即將於南港展覽館登場，新竹豐邑喜來登大飯店自10月17日起至11月10日提前於官網推出ITF線上旅展，集結豐邑機構旗下飯店，包括新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑Moxy酒店及豐邑逢甲商旅等三家飯店，現場同步販售「豐邑集團聯合住宿券」及多款餐券，讓民眾在家也能一指購入國旅出遊、美食必嘗的超值商品。

「豐邑集團聯合住宿券」每張2,500元，可於11月1日起至2024年6月30日任選新竹喜來登、台中Moxy酒店或逢甲商旅住宿一晚，週五、週六入住「逢甲商旅」或「台中Moxy」加價300至1,000元不等，使用兩張住宿券可入住「新竹喜來登」，週六加價1,500元；另外飯店也推出加碼優惠把握2024年1月31日前使用住宿券，另贈入住好禮，新竹喜來登贈送每房「盛宴自助早餐2客」，逢甲商旅贈送「Haagen-Dazs冰淇淋2杯」，台中Moxy酒店贈送「The Moxy Bar調酒券2張」。

新竹豐邑喜來登「盛宴自助餐廳」推出75折「平日下午茶券」及83折「平日雙人午餐券」，平日下午茶券每張650元，平日雙人午餐券每張2,000元，一券即享百匯美食吃到飽。另外還有迎月庭鐵板與日式料理全新推出的旅展商品，包含精緻丼飯和食套餐「雙人丼飯套餐券」、澎派海陸雙響「鐵板龍蝦海陸餐券」，除了享用肥美巴西龍蝦，主餐還能任選「澳洲一級菲力牛排」或「西班牙伊比利松阪豬」或「日月潭十八養場紅玉雞」，享受海陸重奏的鐵板極鮮美味。

「八色脆皮片皮鴨三吃券」由采悅軒中餐廳獨家研發32種沾醬及配料組合吃法，原價3,058元，優惠價2,380元，「經典鮑魚套餐券」下殺67折，每張1,380元。旅展商品可於10月17日至11月10日至新竹喜來登官網、盛宴自助餐廳、采悅軒中餐廳購買。