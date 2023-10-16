台新金：日圓兌美元估150區間震盪 再貶值空間有限

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【中央社記者謝方娪台東縣16日電】日圓匯率持續走貶，台新金首席經濟學家李鎮宇認為，日圓兌美元應會在150區間震盪，待美國聯準會（Fed）正式停止升息後，日銀可能開始思考放寬殖利率曲線控制政策，因此「日圓150價位再貶不會貶到哪裡去」。

台新金董事長吳東亮及夫人彭雪芬、台新金總經理林維俊、台新金董監事及主管等今天出席台新公益植樹啟動典禮，與台東縣副縣長王志輝、台東大學校長曾耀銘、綠色冀泉創辦人陳宇華一同種下牛樟樹苗。

台新金永續長曁首席經濟學家李鎮宇接受媒體聯訪時表示，展望日圓兌美元匯率，估會在150區間震盪，對日本銀行（BOJ，即日本央行）而言，現在最重要的是貨幣政策正常化，目前日圓已貶至150左右，日銀卻不太願意在此時取消或放寬殖利率曲線控制政策，猜測是在等美國聯準會正式停止升息。

他指出，待美國聯準會正式停止升息後，日銀應會開始思考如何放寬殖利率曲線控制政策，因此「日圓150價位再貶不會貶到哪裡去」。

此外，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，以巴衝突爆發，外界高度關注是否可能影響國際油價走勢，進而對全球經濟表現產生影響。

李鎮宇說，1970年代進入停滯性通膨，是因中東大亂鬥，當時包括伊朗及沙烏地阿拉伯等都被捲入爭端中，至於此次以巴衝突，無論伊朗或沙烏地阿拉伯態度都相對謹慎，若後續可維持現在的克制態勢，基本上對於美國總統拜登競選連任會是一大利多。

李鎮宇觀察，自1950年後，若美國景氣在總統競選連任當年進入衰退，沒有任何一位美國總統可以競選連任成功，即使是前總統川普都沒辦法，因此拜登應會想盡辦法使用外交手段解決以巴衝突，避免伊朗及沙烏地阿拉伯捲入衝突中、進而重演1970年代停滯性通膨，讓明年美國景氣能夠維持軟著陸。

他表示，按此情境推估，台新金認為明年美國經濟有機會軟著陸，現在也可以看到，美國聯準會釋出的訊息風向已經轉變、從鷹轉鴿，市場普遍認為美國11月升息機率不高，甚至12月也可能不升息，而是改為將政策利率維持高檔持續稍長一段時間，讓景氣慢慢回落，台新金預估，美國在明年下半年、甚至明年第四季才有可能進入降息循環。