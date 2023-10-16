遠通電收總座張永昌 獲ITS頒「名人堂終身成就獎」

第29屆ITS世界大會（ITS World Congress）今（16）日於大陸蘇州舉辦開幕式，遠通電收eTag普及率、收費準確率高獲肯定，執行董事兼總經理張永昌獲ITS亞太秘書處秘書長Akio Yamamoto頒發「ITS世界大會─名人堂終身成就獎」。 ITS大會是智慧運輸領域最大的國際盛會，每年於歐洲、美洲及亞太區域輪流舉辦，大會包含論壇、展覽、展示及參訪等。 Akio Yamamoto表示，張永昌帶領遠通電收配合台灣PPP政策及目標指導，成功推動ETC全民服務的數位轉型，eTag普及率高達94％，收費準確率達到99.999999％，促進台灣智慧運輸建設發展。 遠東集團董事長徐旭東表示，台灣ETC目前高普及率和高精準的收費成功率，證明這是個成功的PPP案例。ETC不只國際上接連獲獎，更已證實可以擊敗歐美，成為東南亞國家的塞車解決方案。 張永昌致詞時表示，獲獎不僅是對台灣智慧運輸及多車道自由流ETC系統的重大認肯，也是對過去20年來政府與遠通電收透過PPP合作獲得廣大民眾支持，進而實現智慧高速公路和智慧城市數位轉型的肯定。 中華智慧運輸協會表示，本次獎項投票會員國共11國，包括台灣、日本、韓國、新加坡、香港、泰國、印尼、馬來西亞、中國、紐西蘭、澳洲，張永昌本次則是以8票對3票勝出紐西蘭。