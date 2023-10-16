強碰廟會 林口新闢道路「頭湖一路」11／6提前通車

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近年來新北市林口區人口移入與產業發展日益增進，新北市政府辦理林口工一工業區市地重劃開發工程，重劃區內計畫道路逐漸成形，其中位於香火鼎盛的頂福巖祖師廟的「頭湖一路」，因廟方11月9日起舉行廟會遶境活動，11月6日提前通車，讓民眾返林口市區及湖南里、頂福里更方便。

新北市新工處今（16）日前往頭湖一路會勘，廟方在場表達，希望市府能讓頭湖一路通車時間配合遶境等相關活動。市府自2021年完成文化北路2段40米拓寬工程後，歷時4年多的重劃區開發已陸續到位，區內道路也完成命名作業，其中20公尺寬的「頭湖一路」是通往頂福里的重要幹道，市府原定待重劃區驗收完畢後再開放道路通行。

新工處表示，林口工一市地重劃工程全區占地約108公頃，位處保護區及綠地用地，緊鄰文化北路二段、新北市特殊教育學校，總計畫經費約59億元，重劃區內規劃12條總長約7.5公里計畫道路，也建置13公里共同管道收納民生用電、電信等設施，可降低未來道路維修頻率及成本，同時具有防範豪雨風災的滯洪池及公園綠地。

新北市工務局強調，隨著未來林口工一產業進駐帶來的人潮及林口新市鎮快速發展，市府持續強化林口、八里連結淡水，推動「105市道改善蜿蜒路段新闢工程」及「林口區A3計畫道路新闢工程」，優化林口往返八里、新五泰、桃園地區通勤、貨運運輸路網，提升林口地區整體交通。