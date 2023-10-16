「隨森慢走漫遊」體驗概念店開幕 台東南迴山村遊程自由配

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浸水營古道西起屏東縣枋寮鄉，東至台東縣大武鄉，東段被規畫為「浸水營國家步道」，自然生態、歷史遺跡豐富，林業保育署台東分署攜手大武鄉3部落、社區合作，推出特色山村體驗活動，並打造「隨森慢走漫遊」體驗概念店，即日起至11月15日止，享「599元遊程自由配」優惠。

「隨森慢走漫遊」體驗概念店今於台東大武鄉尚武村開幕，由林業保育署台東分署攜手台東大武鄉大武社區、加羅板部落及尚武社區，分享「浸水營國家步道周邊山村培力」計畫成果。

大武社區結合鄰近的大武觀海步道植物資源導覽解說，運用艾草、大風草及咸豐草等民俗植物，開發「聞(蚊)香下馬」、「四悟淨品」DIY體驗商品；加羅板部落以排灣族溪流漁獵文化及傳統竹編魚簍技藝，設計「魚你簍在一起」DIY體驗活動；尚武社區則是以過去在地的傳統蝴蝶產業為主題，透過栽植蝴蝶蜜源植物及蝴蝶復育工作，推出社區蝴蝶生態導覽及「蝶花水晶戀」、「水信玄餅」DIY體驗。

林業保育署台東分署自110年起運用「山村綠色經濟永續發展計畫」資源，融合國土生態綠網與地方創生的精神，在南迴地區展開為期3年的「浸水營國家步道周邊山村綠色旅遊培力暨產業六級化推廣計畫」，透過爬梳及盤點資源，找出值得優先投入的山村六級化產業，推動及發展振興山村綠色經濟產業模式。

林保署台東分署長吳昌祐指出，以「隨森慢走漫遊」體驗概念店的快閃活動方式，精選各村落不同的資源特色，推出「限時限定版」體驗DIY活動，提供「一站購足」山村體驗服務，提高浸水營周邊山村旅遊市場能見度。

另外，計畫執行期間開辦一系列「生態人文導覽解說設計及訓練」課程，除了提供遊客優質的環境解說服務外，也期盼透過山村目的地營銷組織(DMO)運營，建構生態解說及旅遊產業鏈，傳遞在地自然與人文價值。