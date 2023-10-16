PChome、momo看不見車尾燈？網細數Coupang三大優勢

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】韓國最大電商酷澎（Coupang）在台掀起旋風，有網友在PTT貼文，指出Coupang近期勢頭很強，頗有當年蝦皮進入台灣的感覺，不知道momo和網家是否有辦法撐住Coupang的凌厲攻勢。文章一貼出引發網友熱烈討論，許多網友認為在上面買韓貨、母嬰用品都便宜，根本是「京東淘寶」，重點是送貨快速，加上首購七折不用白不用。

有韓國亞馬遜之稱的Coupang，2021年在美國上市，背後有大金主日本軟體銀行撐腰，從去年第3季開始獲利，是亞洲少數幾家能夠獲利的大型電子商務公司。

根據Coupang在8月公布的財報，上季獲利1.45億美元，和去年同期虧損0.75億美元形成對比。外媒報導，已退出日本市場的Coupang，近期正把準星瞄準台灣，台灣成為其在海外的唯一重心市場。公司指出，將拿出4億美元在台投入新業務，包含擴充規模、串流以及外送餐點等。

Coupang推出的首購最高抵300元的七折優惠，在網購市場掀起話題，它的App在今年4月到6月間蟬聯免費應用程式的排行榜冠軍。

網友在批踢踢PO文指出，最近雙11快來，剛好順便研究本土電商概念股，大概就是momo及網家兩間，Coupang最近在台灣勢頭很強，頗有當年蝦皮進入台灣的感覺，momo和網家不知道是否有辦法撐住Coupang的攻勢。

原PO文章一出，立即引發網友熱議，有網友說前2個月買了一次，他跟送貨司機大哥閒聊，司機說現在Coupang的包裹數跟momo快要1：1，而PChome完全看不到車尾燈。

網友紛紛留言「很強，很多韓貨其他家買不到」、「momo會輸」、「目前下了三單都很滿意」、「便宜到覺得以前台灣消費者都被當盤子」、「短短半年身邊好友幾乎都跑去用了」、「買洗面乳，台灣價格的半價，而且火箭速配一天就到」、「晚上7點多下訂2箱飲料，隔天下午黑貓送達」。

不過也有網友表示反對意見，「火箭進口貨是可以，但國內的一般品就沒什麼競爭力」、「東西太少，momo家電還是贏」、「養套殺，跟當初蝦皮一樣」、「介面太爛，用不下去」。