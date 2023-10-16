國寶級名將謝敏男率球星授青少年高球心法 富邦長春公開賽10／18老淡水球場開打

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富邦長春公開賽邁入第21個年頭，今年徹底擺脫羈絆三年的新冠疫情束縛，賽事全面加碼再升級！本週三(10/18）將在百年球場-老淡水球場點燃戰火，由120名國內外老當益壯的職業好手競逐560萬元的總獎金(一般長春組500萬元；超級長春組60萬元)。

2002年與富邦集團董事長蔡明忠共同催生這場國內最具規模長春職業高球賽的國寶級傳奇老將謝敏男，今天在比賽前夕率領曾三次贏得這場大賽冠軍的呂文德(52)、尋求衛冕的蔡啟煌以及在澳洲長春巡迴賽炙手可熱的兩位澳洲好手博恩斯(Bradley Burns)及泰勒(Christopher Taylor)，於青少年傳承營中與六名受邀的業餘小將們熱烈互動，並以畢生精華對這些台灣高壇的明日之星傾囊相授。

今天上午率先登場的富邦傳承營配對賽，由蔡啟煌、「鐵桿專家」謝錦昇、呂文德(52)、「大鵬鳥」張澤鵬、TSPGA台灣長春職業高爾夫巡迴賽本季積分暫居第一的林吉祥與張木川等六位職業老師，與謝敏男高爾夫基金會推薦的施榮緯、黃至晨、郭時祈、陳品晞、謝秉樺與陳詩婷等六名業餘小將同組揮桿。在這些身經百戰的老師們的近距離提點下，小將們得以學習到包括開球、站姿、揮桿、短桿切球、球桿選擇、果嶺推桿路線判讀等球技的眉角，另外還能請教老師們如何排解壓力、鍛鍊體能，以及設定球場的進攻策略。

長春高球教父謝敏男年輕時曾獲衣復恩與周至柔將軍等貴人提攜，近年來可以說全心全意致力於回饋高爾夫與培育新秀。今年他照樣報名超級長春賽，在座談會中勉勵青少年選手們要好好把握機會，努力吸收長春老將的高爾夫智慧結晶。謝老師表示：「今天能出席的職業好手都是百中選一，有很多值得年輕選手學習之處。」

出生老淡水球場的呂文德(52)，不但是2016、2017與2020年三屆富邦長春公開賽的冠軍得主，更是台灣長春職業高爾夫協會(TSPGA)台灣長春職業高爾夫巡迴賽過去三年(2020、2021、2022)的年度賞金王。今年球季呂文德雖然因為缺賽三場比賽年度獎金榜暫居第四，但佔有地利優勢的他本週若能如願問鼎第四座富邦長春公開賽冠軍，仍有可能完成賞金王四連霸。呂文德強調練球雖然枯燥乏味，「但要達成目標，沒有苦練是不行的。」呂文德透露他每天天剛亮就到老淡水球場下場練球，下午還會練體能與游泳，且數十年如一日，甘之如飴。

至於去年石破天驚地以黑馬之姿拿下冠軍的蔡啟煌，可以說逢「2」必發；2002年他在老淡水球場拿下三商盃名人賽冠軍，隔了十年在2012年再度穿上三商盃名人賽的冠軍綠夾克；隨後他前往中國經商，在台灣高壇消失了整整十年；2022年年底他重返老淡水球場，立即「無縫」地抱走富邦長春公開賽冠軍。蔡啟煌表示他自己非常熱愛高爾夫，也因為有愛，才會持續鑽研與訓練。蔡啟煌也以一句老話勉勵年輕小將：「努力不一定成功，但不努力絕對不可能成功。」

兩位外籍老師博恩斯與泰勒，則與眾小將們分享他們初來乍到陌生場地如何適應球場的撇步。同樣出生澳洲黃金海岸的這兩位長春高手，不但目前在澳洲長春巡迴賽年度積分排名分居第二與第三，並且多次搭擋合作拿下職業配對賽冠軍，可以說默契十足。兩位選手一致表示要把球打好，「全心投入」是最重要的，而且球技進步到了相當程度後，可以考慮前往高爾夫培訓制度最完善的美國發展。

至於六位受邀參加今年傳承營與正式比賽的業餘小將們雖然年紀很輕，但卻都已展露出前途無量的潛力。其中施榮緯堪稱國內青少年高球的小巨人，他今年未滿16歲、但身高已達190公分，身高與球技同樣醒目。施榮緯由於祖父施根枝就是老淡水球場知名的退休桿弟，因此身上流的可以說是純正的「老淡水」血液，他最近師承曹建登老師的教導，順利打開球技的任督二脈，今夏多次在中華高協的青少年月賽中掄元。至於陳詩婷則明顯遺傳美國舊金山大學畢業的父親的基因，從小不但高球球技出眾，學業成績也都保持在A，是業餘高壇難得之文武兼修的「二刀流」好手。

六位小將週三至週五將繼續與各國的職業長春老師們同組揮桿，一方面希望汲取職業老前輩們的實戰經驗、精湛球技與風範，另一方面感受國際級職業高球大賽的現場氛圍，以便精益求精、更上層樓。

主辦單位明天將舉行職業業餘配對賽為比賽暖場，正式比賽則將於本週三由一般長春組率先展開三回合、54洞的比桿賽，TSPGA去年積分排名前十的好手本週全數到齊，除了冠軍大熱門呂文德(52)、蔡啟煌、博恩斯與泰勒，中國好手張連偉、南韓高手金鐘德、泰國名將瓦拉川(Thaworn Wiratchant)、馬山(Prayad Marksaeng)與斯瑞羅(Thammanoon Sriroj)也都來勢洶洶，讓比賽更具挑戰性與可看性。超級長春組(65歲以上)則預訂從週四起舉行兩天、36洞的比桿賽。比賽現場不收門票，歡迎球迷踴躍前往老淡水現場，或透過線上直播掌握即時賽況，為喜愛的選手加油打氣。