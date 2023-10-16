納入MSCI全球小型指數成分股 聖暉＊今股價創高

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聖暉＊（5536）今年8月納入MSCI全球小型指數成分股，10月以來股價節節攀升，今（16）日收盤價衝到180元、創下掛牌以來的新高點！聖暉＊表示，這是投資人對聖暉＊長期以來穩健經營和ESG永續經營的認可。聖暉＊將持續堅守環境、社會、公司治理的核心價值，並專注於提高專案利潤率，為股東創造更大的價值和回報。

聖暉＊前三季累計合併營收184.36億元，年減8.9％；上半年獲利表現亮眼，稅後純益9.9億元，年增率37％，EPS達8.17元。法人表示，聖暉＊前三季營收雖然下滑，但毛利率卻攀升，2023年獲利仍有機會維持去年的新高水準。

聖暉＊指出，集團一直以來對環境、社會、公司治理（ESG）的永續經營非常重視，連續八年位居公司治理評鑑前5％的上櫃公司，並入選「天下永續100強」企業榜單；不僅如此，聖暉＊還於今年8月納入MSCI全球小型指數成分股。這些殊榮證名了聖暉＊在環境永續、社會責任和優秀的公司治理方面的卓越表現。

此外，聖暉＊新接訂單逐漸轉強，未認列合約價值已超過340億元以上，進一步穩固營運前景。面對地緣政治環境的變化，加速了各國對地方化生產的需求，以滿足新興技術如人工智慧、智能機器和量子運算的長期需求，尤其是晶片產業；此外，全球消費性電子進入庫存修正，影響半導體設備市場，但SEMI預測，2024年市場將重拾成長。

聖暉＊充分掌握先進技術和原材料來源，並提供客戶更快速、先進的產品和服務，從而將業務拓展到光電、數據中心、精密電子、醫藥生物技術、傳統製造業等多個領域。透過跨國、多產業布局，聖暉＊降低了對特定區域景氣波動的風險，為業績的穩健成長奠定堅實基礎。

聖暉＊強調，股價創新高成為激勵公司努力不懈的動能，聖暉＊深知股東的支持，來自對聖暉＊長期以來穩健的經營、ESG永續經營承諾及公司努力不懈的認可。因此，聖暉＊在全球推動ESG、碳中和市場環境下，將以綠色工程驅動者的角色，協助客戶達到碳中和，一起朝往永續的願景目標邁進，並為股東創造更大的價值。