台北商業大學 獲2023「會計菁英盃辯論比賽」冠軍

會計研究發展基金會主辦「會計菁英盃辯論比賽」，今年邁入第35屆，今年共有14所大專院校會計學系學子參賽，活動經過14、15日兩日激烈的賽事，主辦單位請朱澤民主計長、馬秀如教授等貴賓，頒獎給得勝的學校代表隊。最後由台北商業大學獲得冠軍，亞軍為文化大學，季軍為台灣大學，殿軍為東吳大學。 會計研究發展基金會董事長王怡心表示，本屆辯論題目環繞時事，首日辯題結合金管會政策，正方為：我國上市櫃公司編製永續報告書時，「直接採用（adoption）」優於「接軌（convergence）」國際永續準則理事會所發布之永續揭露準則；反方為：我國上市櫃公司編製永續報告書時，「接軌（convergence）」優於「直接採用（adoption）」。四強及決賽辯題為：聯合會計師事務所應由無限責任合夥人制轉換為有限責任合夥人制，更是業界持續對會計師事務所組織法規範關注之議題。 協辦學校銘傳大學會計學系主任楊志豪也表示，經過兩天比賽，相信參賽同學們能深刻體會會計專業、思辨與溝通的重要性，也能從準備比賽過程中了解ESG及永續議題之未來趨勢，期許同學們繼續將準備比賽所獲取的知識加深並加廣，楊主任也感謝主辦單位連續35年不間斷的舉辦賽事，邀集專家學者給予參賽同學指導。 會計研究發展基金會執行長吳如玉在閉幕典禮致詞時指出，透過賽事培養思辨與表達能力，將會內化成為持續一輩子的養分，這也是會計研究發展基金會35年不間斷舉辦會計菁英盃辯論比賽之原因，非常感謝師長及贊助單位持續支持和同學們的熱情參與，期盼會計菁英盃辯論比賽能夠在會計界發揮永續共好的力量。 為提升我國企業揭露永續資訊與編製永續報告之能力，會計研究發展基金會將於今年11月16日舉辦「2023 ESG高峰會」，以「永續揭露與國際接軌」為主軸，規劃四場次專業研討會與一場永續揭露示例分享，積極倡議ESG。詳請請關注官網：https://www.accounting.org.tw/2023ESG.pdf