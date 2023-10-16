杰倫智能科技（Profet AI）將前進東南亞市場

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深耕製造業AI應用巿場的杰倫智能科技（Profet AI）積極開拓海外巿場，上半年海外據點增為四個，近期Profet AI更宣佈與馬來西亞系統整合廠商Macrovention及泰國AI與雲端資訊服務顧問公司 AMPOS 兩家合作夥伴攜手，加速東南亞巿場AI應用的布局。

在日本巿場方面，Profet AI 日前於東京參與「Together, Go Big 日本台灣新創高峰會」，與日本新創深度交流，探索更多合作可能性，同時也陸續新增當地合作夥伴，期望以台日合作打造超越國界的 AI 生態系，共同實現全球影響力。

Profet AI 共同創辦人暨執行長黃建豪指出，Profet AI上半年在產品與市場發展表現出色。不僅上半年營收與去年同期相比成長近9成，客戶產業版圖也持續擴張，目前產業別已累積至14類，不僅首度打入循環經濟與回收產業、建築行業，紡織業供應鏈也全面囊括。

在海外巿場方面，大陸合資公司艾杰達，上半年成功獲得紡織與食品等產業龍頭客戶，成長快速。隨著全球企業透過AI增加供應鏈韌性、提高生產效率與AI人才的需求日益增加，Profet AI將再加速拓展海外市場步伐。在產品開發上，黃建豪表示，即將問世的AI生命週期管理新產品 （AILM；AI Lifecycle Management），將能進一步賦能企業管理數據及模型，協助企業主進行判斷標準化，打造企業AI治理新競爭力。