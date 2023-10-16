觀霧休閒山莊 蕭宜峯獲民間經營團隊獎及公益獎肯定

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觀霧休閒山莊股份有限公司蕭宜峯總經理，帶領服務團隊，秉持著公司計畫目標「提供高水準多樣化的住宿環境、保護自然環境及人文資源、持續昇級山莊設備，致力節能減碳措施」，觀霧山莊整體營運獲各界及機關好評。

提供優質住宿及餐飲服務品質，並減輕對自然環境影響，自行採購消防水車協助鄰近森林防護，增加遊樂區周邊在地居民就業機會等善盡社會責任，第18屆民間參與公共建設金擘獎獎，觀霧休閒山莊在「企業永續經營」及「善盡社會責任」間取得最佳平衡點，獲民間經營團隊獎佳等獎及公益獎肯定。

觀霧山莊位於觀霧國家森林遊樂區及雪霸國家公園範圍內，具全世界獨一無二的棣慕華鳳仙花、寬尾鳳蝶、觀霧山椒魚等台灣特有種國寶以及在地泰雅族及賽夏族豐富的人文資源，觀霧休閒山莊在「企業永續經營」及「善盡社會責任」間取得最佳平衡點，獲民間經營團隊獎佳等獎及公益獎肯定。

觀霧山莊位於觀霧國家森林遊樂區及雪霸國家公園範圍內，具全世界獨一無二的棣慕華鳳仙花、寬尾鳳蝶、觀霧山椒魚等台灣特有種國寶以及在地泰雅族及賽夏族豐富的人文資源，民國93年時受艾利風災重創，建物毀損、服務中止。

林務局新竹林區管理處觀霧山莊以OT方式委託「觀霧休閒山莊股份有限公司」營運，在公私協力用心經營下，雙雙榮獲財政部109年「第18屆民間參與公共建設金擘獎」肯定，新竹林區管理處榮獲「政府機關團隊獎」佳等，觀霧休閒山莊股份有限公司則榮獲「民間經營團隊獎」佳等與「公益獎」，同時也是本次唯一榮獲「公益獎」之民間經營團隊。

新竹林區管理處為提供優質住宿及餐飲服務品質，並減輕對自然環境影響，增加遊樂區周邊在地居民就業機會，將觀霧國家森林遊樂區─觀霧山莊以OT方式委託「觀霧休閒山莊股份有限公司」營運。自107年1月正式營運以來，在雙方良好互動合作與經營下，除提供服務品質廣受各界好評外，觀霧休閒山莊股份有限公司也響應全球綠色環境趨勢，致力於節能、省水、優先採購綠色環保標章產品，在108年7月取得環保署「銅級環保旅館」標章後，更於109年6月晉級取得「銀級環保旅館」標章。此外，為照顧在地居民就業機會，優先僱用在地原住民，每年僱用觀霧國家遊樂區周邊部落原住民比例皆達6成以上，也因此在109年7月榮獲原住民族委員會頒贈「進用原住民族績優機關(構)及廠商」優等獎殊榮。觀霧山莊在新竹林區管理處與觀霧休閒山莊股份有限公司攜手合作2年多來的努力，在109年更受到財政部金擘獎肯定，共同一舉取得金擘獎殊榮，未來也將持續朝提供民眾優質遊憩及住宿服務品質努力。

總經理蕭宜峯於民國106年承接觀霧山莊OT案，著手進行山莊重啟營運的工程，克服偏遠地理、嚴峻氣候條件的挑戰。，未來將持續展現優質服務與經營效率，落實促參「公私協力，共創三贏」精神。

營運之初蕭宜峯總經理即開始規劃山莊應秉持環保的意念積極推動省水、節能、推動綠色採購，不提供一次性備品減少廢棄物的計畫，降低營運對環境的衝擊，有助於保護我們唯一的地球。

觀霧山莊響應全球綠色環境趨勢，減低旅遊對環境的衝擊及資源的耗費，致力於節能、省水、優先採購綠色環保標章產品，提倡不使用一次性沐浴備品、免洗餐具、減少垃圾量等環保措施，經1年的努力，在108年7月取得環保署「銅級環保旅館」標章。在拿到銅級環保旅館標章後，更再接再勵，立即著手升級銀級事宜，在109年6月通過審查，取得「銀級環保旅館」標章，在短短三年內，連升兩級，相當不容易，也顯視山莊經營團隊的用心與努力。

務實為本崇尚自然 創意留傳 永續經營本著執行機關理想─『自然。旅宿。觀霧。』，鴻記、玖屋聯合投資團隊勉力參與觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊住宿及餐飲等相關設施，山莊積極透過鄉公所、各部落及員工介紹等方式招聘原住民成為山莊的工作夥伴以增加當地就業機會並視這些原住民工作夥伴們為公司重要的資產，更把他們當作「自己人」來用心對待。於 107-108 年間進用原住民比例超過 50%，109 年度接受頒獎。至今每年進用原住民都維持超過 50%以上。

觀霧山莊 蕭宜峯 總經理 與伊林名模黃莉拍攝古董賓士文化交流協會慈善月曆。圖/蕭宜峯提供

110 年疫情期間，蕭宜峯總經理於配合機關休園期間，推行不裁員政策持續維護硬體設施加強防疫措施，帶領公司安穩度過疫情。111 年公司營收 48,567,369 元，較 110 年36,365,098 元，成長33.55%。

⚫ 行政院環境保護署-環保旅館認證結果

⚫ 原住民族委員會-超額進用原住民族績優廠商優等獎觀霧休閒山莊股份有限公司蕭宜峯總經理，帶領服務團隊，秉持著公司計畫目標