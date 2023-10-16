南投巧克力咖啡節10／28登場 Zombie 少孩創作曲「巧咖，為你瘋狂」首播

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「Zombie 少孩」以巧克力和咖啡為主題創作【巧咖。為你瘋狂 CRAZY ABOUT】！圖／業者提供

2023南投巧克力咖啡節「巧遇好咖」，將於10月28日至11月7日在南投埔里福興溫泉園區盛大登場！為推廣「黑金產業」，南投縣政府今（16）日盛大舉辦巧咖節「巧遇好咖」宣傳活動，宣布今年第三屆將移師至埔里福興溫泉園區擴大規模辦理，打造十二大主題特區，集結超過50家在地精品咖啡、巧克力與伴手禮品牌共襄盛舉；由南投在地青年創作者「Zombie 少孩」創作的主題曲「巧咖，為你瘋狂」今日首播！

南投縣長許淑華今日率領活動大使，同時也是埔里之光的台灣小姐高曼容、2023南投巧克力咖啡節主題曲主唱－Zombie少孩及知名IP卡娜赫拉的小動物－P助與粉紅兔兔以及眾多貴賓，共同宣布第三屆巧克力咖啡節即將展開！

許淑華特別感謝交通部觀光署的活動補助，以及包括日月潭風景區管理處、參山國家風景區管理處、阿里山國家風景區管理處、農業部農村發展及水土保持署南投分署的共同參與。現場更搶先曝光展期限定商品，最特別的是參展品牌Feeling18巧克力工房為巧咖節專屬打造的「比臉還大」的巨型可頌，並示範獨家吃法－沾著咖啡享用，超衝擊的視覺體驗邀民眾展期間前來體驗。

為期10天的南投巧克力咖啡節「巧遇好咖」盛會即將在10月28日登場，今年的活動可謂升級版，不僅在規模上更大膽擴展，展區內容更加豐富多樣。活動總面積達3.7公頃，分為12大主題特區，其中包括夢幻玻璃屋的精選品牌大道、南投巧咖館、台灣薈聚館、精品風味館和山城好物館等，每個特區都聚焦在地的特色，呈現最道地的南投風情。

為推廣巧克力咖啡節，南投在地青年創作者「Zombie 少孩」受邀為家鄉「黑金產業」行銷，展現創意心血，他以巧克力和咖啡為主題創作【巧咖。為你瘋狂 CRAZY ABOUT】（2023南投巧克力咖啡節主題曲），這首歌的風格現代輕快，歌詞描述著一個男孩的戀愛故事，希望每一個早晨的第一眼都是你，陪我喝咖啡的是你，做的巧克力也專屬於你，用青春與喜歡的人雙向奔赴的愛情，歌曲傳達了一種年輕人向著自己喜歡的人一起追求幸福的愛情情感。

Zombie 少孩為錄製【巧咖。為你瘋狂 CRAZY ABOUT】這首歌的MV，特別前往南投縣知名日月潭最美景觀咖啡廳－先得月、妮娜巧克力以及御WeResort休閒渡假村等地拍攝，以獨特的方式巧妙結合了咖啡、巧克力和美麗的景點，同時推廣行銷南投的觀光業和當地產業。

南投巧咖節活動期間，遊客可以免費參與各種多元化的課程，從咖啡手沖到巧克力手作，都能在這裡一探究竟。此外，還有美食區提供各式美味，遊客可以在輕工業風主題的休憩區域品嚐當地特色小吃，融入南投的在地文化。

展期間不僅白天精彩紛呈，夜晚也有驚喜等著遊客。在入夜後，現場將呈現多場精彩的演出，包括親子互動、輕搖滾、舞蹈等節目，週末晚間更有知名歌手高爾宣、陳芳語等藝人獻唱，為活動錦上添花。

此外，巧克力咖啡節也與眾多品牌合作，推出許多活動限定商品，包括與卡滋爆米花聯名的巧咖節爆米花，還有香草騎士巧克力與卡娜赫拉的小動物聯名的生巧克力限定包裝，限量販售，成為粉絲們的收藏品。在戶外區域，遊客還能欣賞到國際藝術家洪易的全新藝術作品－嗨兔，增添了整個展區的藝術氛圍。

參觀巧克力咖啡節的遊客，還能參加數位集章活動，走訪展區各點即可完成集章，集滿指定章數就能兌換卡娜赫拉的小動物獨家手鍊，每日限量供應，還有機會獲得其他限定禮品；此外，還提供免費的遊園車，讓遊客輕鬆參觀展區各個角落，欣賞到兩公頃的花海，並在溫泉公園泡腳池及親子公園中放鬆身心。

南投縣長許淑華表示，南投的巧克力與咖啡業已是當地的新興產業，南投的咖啡更是獲得國際認證，品質不輸給國際精品豆。活動期間，不僅可以品味到南投特色的巧克力和咖啡，還能一邊享受溫泉，度過一個愉快的假期。南投巧克力咖啡節也僅是南投眾多主題活動之一，後續還將有清境火把節、南投露營節、南投健行節、南投溫泉季等一系列活動，邀請遊客來南投享受豐富多元的旅遊體驗。