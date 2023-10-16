太空產業風起雲湧 人才是牽動產業關鍵拼圖

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為因應國內企業迫切人才需求及找到切入太空產業機會，經濟部產業發展署日前舉辦「太空產業領袖營」，邀請國立中央大學教授趙吉光、國立成功大學教授莊智清帶領產業領袖針對議題探討、分享寶貴研究與實作經驗，協助企業先進更深度了解太空產業發展及可行商業模式，掌握國內外產業鏈機會及國際衛星發展進程，研擬未來研發方向及目標。

產業發展署電子資訊產業組科長曾偉華表示，根據TrendForce預估，112年全球衛星產值可達3,083億美元，不僅具備商業價值，也擁有國防重要性。未來台灣發展太空產業，不只有資金門檻，還要面臨技術與人才的挑戰。因此推動太空產業極須培植重點人才，以開發出衛星通訊相關創新應用，搶占未來太空產業鏈的一席之地。

發射價格大幅下降 微型化衛星為主流

根據Bryce Tech統計，2013至2022年衛星重量逐年下降，凸顯出衛星微型化已為趨勢。用於技術驗證與教育訓練的立方衛星有各種尺寸，通常以1U作為標準單位。1U的立方衛星，通常指的是邊長10公分的立方體，質量約1至1.33公斤。近年立方衛星開始有各種尺寸，如1.5U、2U、3U、6U、8U、12U、16U，皆有對應的發射箱，但各種型態仍在發展。

趙吉光教授帶領的團隊開發出珍珠號立方衛星，將前往德國執行最後整合測試，預計年底會經由SpaceX Transporter-9共乘任務，將在范登堡太空軍基地發射。此立方衛星提供國內廠商進行通訊驗測，未來將作為研製地面通訊設備的重要參考案例。

趙吉光教授更拿出統計數據指出，先前SpaceX的獵鷹九號火箭，便可將發射費用大幅下降至每公斤3,000美金。近日SpaceX研製開發的一型可完全重覆使用的重型運載星艦（Starship），預估運費每公斤低至10至100美元，並且在一小時內抵達世界任一角落，讓人類更容易進入太空。以6U的珍珠號立方衛星為例，重量就在12公斤以下。

AI導入地面終端 減低衛星碰撞風險

莊智清教授帶領學生團隊自行設計開發多枚立方衛星，於2022年與2023年分別成功發射IRIS-A與IRIS-C立方衛星。目前此二顆衛星仍在低軌道正常運作，在全球學術界亦屬罕見。

近年來，AI人工智慧和低軌道衛星密切結合，應用AI來建立衛星端的邊緣計算，以及遙測衛星的應用，可以強化追星效能。對於日漸受到重視的太空垃圾等環保議題，莊智清教授也說明應用AI結合精確的軌道力學，進行太空交通控制，以達到避免碰撞的做法。最後，他拋出一個值得思考的議題：「AI會終結太空產業的發展嗎？」

可以確定的是，未來在新太空領域衛星肯定會愈做愈小、也會愈來愈聰明，所以莊智清教授也認為衛星與地面終端適合直接導入AI，如在衛星製造、生產影像的處理技術、通訊等，能夠讓整體設計與操作更有效率，甚至可以提升安全，預計將來會在整體產業發展扮演重要的角色。

今年太空領袖營吸引鴻海、友達、廣達、佳世達、鐳洋、精英、芳興、隴華、緯創、中華電信、凌羣、崧旭等40家企業先進齊聚一堂，將太空產業區分為地面設備、衛星應用、衛星本體、發射服務等四大類別，邀請企業領袖分享。衛星發射嘉航科技認為，AI演進是未來一大重點，也是公司未來發展方向；地面設備為主的緯穎科技，以伺服器設計及生產為主力，AI伺服器也是研發項目之一，參與領袖營期望能了解太空產業技術發展，老師也提醒AI對於散熱有很好的效果，可多琢磨這項技術，如果能導入衛星將是很好切入點。參與企業們相當積極了解可投資相關業務，借由彼此交流尋找商機，開創並促進產業量能及發展。

高達9成以上企業獲益良多且熱烈回響，經由趙吉光教授與莊智清教授的分享，從規畫與實現衛星任務、研製衛星酬載與次系統，到因應低軌道通訊的多變情境以及地面終端的挑戰、AI技術導入的機會與邊緣智慧實現作法作深入探討，協助台廠掌握全球太空產業發展趨勢與研發議題，接軌國際需求，且找到躋身全球產業供應鏈機會。