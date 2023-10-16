風華再現 四季平安 2023年感恩餐會

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台北市家長會長協會於10月15日，在典華飯店（大直旗艦館）隆重舉辦了2023年感恩餐會（席開54桌）。本次活動以"四季平安 風華再現"為主題，旨在凸顯家長共同努力，保障孩子的學習權益，讓每一個季節都充滿平安和溫馨。

協會理事長周季平在致辭中由衷感謝會員們過去一年對協會的全力支持，使其成為教育界的翹楚，展現對孩子未來的關心與承擔。他再次強調協會的宗旨，即提升學生優質教育，並積極促進家長教育權的行使，成為教育團體的模範與引領者。

華麗的餐會現場吸引了眾多政界重要人物，包括台北市前市長柯文哲、前副市長黃珊珊、議長戴錫欽，以及來自各區的立法委員和民意代表，他們的出席為活動增色不少，也對協會的努力表示肯定與鼓勵。

此外，今天也是周理事長和前副市長黃珊珊的生日，副理事長蘇敏惠帶領了公關委員會，主委胡惟欽及團隊特別以芭比粉紅快樂風格為主題，象徵活力、溫柔和愛的力量。透過這個特別的時刻，我們共同祝福壽星、所有貴賓以及台北市家長會長協會的成員們，願你們幸福快樂，生活美滿！

最後，在感恩餐會中，周季平理事長向全體出席的來賓表達了誠摯的感謝之意，並特別頒發了感謝狀，以表彰各界對協會的大力支持。現場更安排了小提琴演奏、熱舞帶動跳和貴賓演唱等節目，使整個活動充滿了歡樂和感動，讓賓主盡歡，共同度過了這個美好時刻。