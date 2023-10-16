坪林「良醫藥師本舖 茶禪減壓生活」永續健康!

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北宜路上永續健康新地標 日式茶禪文化 咖啡輕食傳遞共善共好

來到茶鄉,看見「良醫藥師本舖」，整合對健康特有的那分情感和精神，推廣醫食同源飲食與銀髮族「健康護照」結合在地茶鄉風情,是新型態社區服務的亮點，「健康是能讓大家感受到快樂的精神，良醫藥師本舖傳承與延續永續健康,在地創生的新型態社區據點⸺健康美容活力從預防醫學的角度出發,從一進門的MATSU松咖啡館傳遞營養與均衡飲食的元素與咖啡、輕食,兼具多元化型態的健康講座,日式茶禪文化等活動。北宜路上顯著的新地標,詮釋台灣永續健康提升形象,愛鄉力量的內涵與底蘊,活化人口老齡化的社會。

走入坪林體驗「良醫藥師本舖 日式茶禪空間」一幢日式建築物在北宜路和水柳腳旁，大地色的外觀與極富禪意的格柵與藤編，讓人進入空間可得到充分的放鬆與愜意，良醫藥師本舖的前身是「西藥.茶老店舖」，騎樓保有原舊式招牌,象徵世代交替與賦予老屋新生,老屋與醫藥精神共生;松竹蘭梅健康四君子，每一樓層都賦予藝境,為愛修行,美好修行的蔡珮雯老師在MATSU松咖啡室洋溢京都和服再造藝術,旅法林寬音樂家品嚐松matsu咖啡套餐。一樓松MATSU咖啡館，健康從一杯旅人維他命水開始,松MATSU是松柏長青,健康長壽的意境,有各國咖啡,排毒茶,營養均衡三明治套餐等,每周四行動藥師時間提供藥物諮詢，各樓層有健康樂齡教室,企業永續健康體驗,團體客製化包場及茶禪文化空間。

京都西陣織千年典雅 旅法巴黎薩克斯風 茶鄉漫時光

張祐綾舖長傳承醫師與藥師「醫藥合作」的健康架構,實踐推廣醫食同源,從「茶、西藥老店舖」活化老屋新生與健康共生，如同義大利人守護橄欖樹是精神的寄託。溫暖的老屋推手孕育愛鄉力量，醫師與藥師，以茶鄉為家，舖長將喜愛的元素及氛圍融合健康飲食、藝術、音樂與人文情感，用在地接地氣的方式，傳遞永續健康發展，成為坪林在地居民的好厝邊。

匠藝之心創藝風華 漫時光MOOMENTO蔡珮雯PATRICIA和服工藝再造設計師。圖/為良醫藥師本舖張祐綾舖長提供

「良醫藥師本舖」這個「舖」字， 意指「口」和「飲食」的重要性。從每一場藝文活動和飲食樂趣的概念，推廣永續健康是需要透過長時間及實踐,我們邀請每一位對生活有熱忱理念的青年和銀髮族與企業和各領域的專業人員,一起加入我們實踐健康合作，讓每一個階段和講座都能順利進行。

良醫藥師本舖在北宜路上閃耀，詮釋出永續健康生活的底蘊，張祐綾舖長承載人情味的溫度，延續在地人文精神與健康永續茶鄉風情的價值。

坪林作為「健康護照」展開的亮點「良醫藥師本舖」坪林茶鄉Ｘ青銀攜手，賦予坪林健康新力量