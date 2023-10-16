流亞科技-引領智慧染整解決方案的未來

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流亞科技30年來致力於紡織染整智慧製造總體解決方案，打造紡織矽谷，領航紡織雲世代的到來。染整，對紡織產業來說，如何提升一次再現性，是關鍵重要環節。與全球最大的色彩公司Datacolor合作，成為全球實驗室滴液機的最大ODM製造商，銷售50多個國家中贏得了廣泛的認可。 流亞科技通過提供智慧製造總體解決方案，擴大其在全球紡織市場的重要性，該公司的技術創新和全球本地化服務優勢，使其成為台灣卓越的紡織染整設備供應鏈與國際市場緊密聯繫的重要推手，堅守提供最優質服務和產品品質承諾。

智慧製造數據控制中心-數據無縫整合的未來

流亞科技的核心價值在於客戶導向的創新，持續提供最優質的服務和產品品質，同時重視互相信任和尊重。LA-IDCC智慧製造數據控制中心是最新的產品創新之一，它完美結合了智慧中心、染色、整理、監控、串流和供料六大模組，實現了數據無縫整合、即時洞察、節能優化、生產無人化和後整理數位平台建置。該解決方案以MQTT通訊協定為基礎，高效傳輸數據，為客戶提供更智慧的管理方案，引領紡織染整業的未來。

獨立染程低浴比試色機-精準染色的新標準

LA-653獨立染程低浴比試色機是流亞科技的另一項重要創新。憑藉專利技術應用於打色、複色縮短化驗室與現場差異，該機型實現了前後左右搖擺衝擊達120度，並透過伺服馬達控制確保染料和纖維的充分混合。此外，它具備18杯獨立溫度控制、低浴比，為客戶提供更加精準的染色解決方案，改寫染色新標準。

#LA-pH pH值控制 + LA-SWCA 智慧水洗 - 染整製程優化、省水減碳

在永續意識持續抬頭，循環經濟成為現今社會的共識，作為紡織染整設備提供商，流亞跟隨時代趨勢，致力於研發創新；LA-pH pH值控制 + LA-SWCA 智慧水洗方案，可以實現省水減碳的染整流程優化，成功減少生產過程中的水洗量和資源浪費，讓紡織業成為永續發展的一份子。

數位轉型與ESG - 打造紡織業的綠色智造未來

流亞科技不僅在技術創新方面表現卓越，還在可持續發展方面承諾不懈，以客戶導向的創新為核心理念，提供高效的智慧管理方案，以滿足客戶需求，協助紡織染整業者實現ESG理念，實現永續經營，並在全球市場中引領未來。

流亞科技不斷創新，以創新實現傳統紡織產業的反轉，為綠色製造貢獻力量，打造紡織業矽谷。

如果您正在面對挑戰，或需要專業的數位轉型建議，請隨時與我們聯繫。

流亞科技官方網站： https://www.logicart.com.tw/solution/4