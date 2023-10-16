中東局勢衝擊亞股下挫 以色列股市跌深反彈

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亞洲股市16日幾乎全面走跌，主要是以色列與哈瑪斯衝擊可能升級，令投資人規避風險性資產，加上避險需求帶動美元走強，都加重亞股賣壓。但以色列股市15日創兩年半新低後，16日跌深反彈。

日本日經225指數終場下挫2％收31,659點。香港恆生指數跌1％收17,640點。澳洲S＆P／ASX 200指數跌0.35％收7026.5點。韓國KOSPI指數跌0.8％收2,436.24點。印尼和馬來西亞等東南亞股市跌幅在0.4％附近。

但以色列TA-125指數15日創2021年3月中來新低後，16日盤中反彈1.8％報1701.6點，若終場維持漲勢，即終止連續三個交易收黑走勢。以哈瑪斯發動攻擊後國際資金不斷撤出令以股累跌逾8％。以國股市每周交易時間為周日到周四。

外界預期以國將入侵加薩走廊來消滅哈瑪斯。伊朗警告只要以軍對加薩發動任何地面攻擊，都可能令中東其他地區的衝突升級。這刺激亞股乃至全球股市在避險因素下走跌。

荷蘭合作銀行（Rabobank）旗下研究部門RaboResearch在「全球經濟與市場」報告中指目前金融市場持續動盪不安。以軍準備全面入侵加薩，全球正屏息以待。現在只有天氣因素才能延緩以國的軍事行動。

氣象報告指以國中部和北部15日有大雨和雷暴。氣溫驟降和雨勢加劇可能讓平原地區出現淹水。雖然加薩地區並非主要產油區，但只要衝突蔓延至中東其他地區，就可能衝擊油市而增加全球經濟前景的不明朗因素。

另外，外界密切等待亞洲多國本周公布的經濟數據與央行貨幣政策決定，也是導致亞股投資人退場觀望主因。

像中國18日公布第三季國內生產毛額（GDP）、9月零售額和工業生產等重要數據。還有韓國與印尼等央行將19日舉行貨幣會議。