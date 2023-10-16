大巨蛋11月辦萬人棒球暖身賽 開放民眾免費索票

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大巨蛋預計10月下旬取得使用執照，台北市體育局16日表示，11月將舉辦2場測試，其中1場測試將安排1萬人觀賞棒球暖身賽，並進行相關疏散演練，約11月中旬開放民眾索票。

國民黨台北市議員徐巧芯今在台北市議會教育委員會關心，大巨蛋即將進行2次測試，具體進度為何。

體育局長王泓翔回應，大巨蛋即將在11月舉辦2次測試，11月初舉辦閉門測試，11月中旬則開放免費索票，讓1萬位民眾入場觀棒球暖身賽，類似試營運的概念，也會進行相關疏散演練，並提供表單供大家填寫回饋跟意見。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩則表示，目前尚未拿到使用執照，積極趕辦中，尚未放棄舉辦亞錦賽。

民進黨台北市議員鍾佩玲則詢問，大巨蛋能否如期在年底舉辦亞洲棒球錦標賽，以及未來能否舉辦演唱會；民進黨台北市議員許淑華也提到，大巨蛋是體育場館，遠雄卻已經成立廣告傳播公司欲承攬、舉辦演唱會，是很大問題。

陳世浩說明，依照與遠雄簽訂契約，大巨蛋必須建造成多功能場館，要能辦體育賽事及辦演唱會等活動，根據內政部2017年函釋，遠雄屆時舉辦演唱會，相關安全規畫必須尊守《台北市大型群聚活動安全管理自治條例》。

民進黨台北市議員簡舒培則質疑，演唱會依照《台北市大型群聚活動安全管理自治條例》申請，有違反「建築技術規則」127條規定疑慮。

陳世浩解釋，建築技術規則127條是針對演藝廳的規範，依照內政部函釋，體育場館不適用127條，未來舉辦演唱會，是屬於臨時使用用途，須注意安全問題，也就是說，未來遠雄在大巨蛋辦演唱會，應遵守《台北市大型群聚活動安全管理自治條例》。

王泓翔補充，大巨蛋是體育場館，棒球賽事仍是未來主推的運動，非運動賽事雖要回歸內政部函釋處理，但現階段仍希望遠雄優先舉辦棒球賽事。