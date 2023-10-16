桃園護國宮五夜暗訪 安魂路祭 感動驚喜滿滿 還剩三天趕快跟上！

隆重進入第三天的桃園年度廟會慶典盛事【太子忠孝文化季】，昨(15)日進入第二波高峰，最具看頭的太子爺公乘坐釘椅進行「五夜暗訪 安魂路祭」的繞境夜巡，因三太子的神威，凝聚了不少信徒前往共襄盛舉。繞境夜巡是為祈求庇佑地方居民出入平安，透過夜巡路祭的方式，協助大小路口的好兄弟們安心前往下個世界。今年因太子爺公慈悲，路祭的地點與路線超越往年，沿途發生許多洋蔥滿滿的感人故事，吸引眾多人潮爭相一睹為快。

太子爺公壽誕慶生 眾多信眾迎接恭請

在今年活動上，一如以往有許多民眾爭相鑽轎底祈求平安，也有半路攔轎、請太子爺公加持的信眾；值得一提的是，有位在高城社區連續十年都來參拜的腦麻小妹妹，罹患疾病多年無法站立，在去年有明顯好轉，從只能坐輪椅到能站立起身，今年更是進步到開始緩步行走迎接，洋蔥滿滿的畫面，讓現場民眾無不感動溼了眼眶。另外適逢太子爺公生日，高城路里民特別搭了大型舞台車為太子爺公祝壽，歡樂慶生的蛋糕在太子爺公加持後分送給現場信眾共享，讓大家享用後更添平安順遂。

許多過去受到太子爺公照護的信眾，在夜巡路線的沿途擺滿紅壇和案桌很是壯觀，起駕日第一個接駕的頭家李煌嘉夫婦三年前努力懷孕未果，在夜巡結束後至廟內求金龜助孕，終於喜獲千金！並再於去年四月太子爺蓮花化生的活動上，與註生娘娘也求願成功，目前一個小孩三歲一個剛懷孕、喜事滿滿。護國宮過去的舊址、號朝里里長，去年向太子爺公祈禱為民服務後成功當選，今年特別帶領里民成群手持火把，以場面壯觀迎接太子爺公。而桃園著名的KTV跳樓事件，太子爺公也特地慈悲的將隊伍帶領到該KTV門口前進行路祭，祈願不幸就此落幕。

昨晚浩浩蕩蕩的夜巡隊伍駐駕於元聖宮，為迎接護國宮全台絕無僅有的真人版五營將軍，在前往元聖宮的路上，清永承聖尊殿特別請出關聖帝君駕前八將團真人版，以獨樹一格的優雅之姿進行巡禮，迎接太子爺公鑾轎，非常難得一見。今天路線將於元聖宮起駕後，從永豐路、廣福路最後到至大興路駐駕於北巡巡天壇。明 (17) 日路線則以大興路跟介壽路的小巷弄間為主，接至長興路的霄裡玉元宮後駐駕；最後一天18日則是走建國路轉中路街，最後回到桃園護國宮圓滿回駕。護國宮也將以精彩的300秒和全台獨創廟主體煙火秀恭請聖駕回宮。活動越來越更精采，想要體驗廟會慶典的魅力、感動與驚喜，別忘了緊盯行程一起到起駕地點，跟著太子爺公出發夜巡去囉！想線上一睹精彩活動，也可上「桃園護國宮太子廟」臉書粉絲專頁看線上直播。

真人八將與五營將軍首見歡 驚喜夜巡路線看這裡