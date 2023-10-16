北市攤販精進計畫成效慘！ 僅2成攤集場願納管

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前台北市長柯文哲2020年推出「台北市攤販長期精進計畫」，以「3管5要」原則管理流動攤販，國民黨台北市議員王欣儀16日指出，該計畫即將在今年年底結束，原本38處需要納管的攤集場，目前僅8處願意被納管，要求市府針對8成未納管的攤集場，提出因應作為。北市產發局回應，將持續與溝通、說明，盼能輔導攤商接受納管。

攤販長期精進計畫透過管人、管地、管秩序等「3管」方式，管理長期占用道路、阻礙交通的攤販，要求攤販符合消防安全、食品衛生、環境清潔、道路暢通及組織健全等「5要」目標，該計畫即將在今年12月底結束。

根據台北市市場處資料，38處需納管攤集場，僅臨江街日市、濱江市場外攤、民生西路45巷、水源市場外攤、太平市場、艋舺夜市、景美夜市、士林夜市等8處納管中。

王欣儀指出，參與計畫的流動攤販，可以申請攤位改造、美化等補助，且在市府規畫的時間與空間內營業，警方暫不取締，可是至今只有8處願意被納管，績效僅2成，實在慘不忍睹。

她表示，據瞭解，高達8成攤集場不願被納管，是因為攤商無共識、難以成立自治會，也有攤商擔憂市府介入，會改變原有經營模式，或影響既得利益。

王欣儀認為，新市府要有新思維，如果攤商無法成立自治會，應思考個別納管可行性，若非得成立組織，市府應輔導攤商成立自治會，盡可能在今年年底前處理完攤商不願納管的問題，也要告訴市民，攤販長期精進計畫結束後，未來會如何處理流動攤販。

產發局表示，會持續與攤商溝通、說明，輔導其接受納管，如果年底前仍未接受納管，將交給相關機關依法取締。攤販長期精進計畫結束後，初步規劃，將請警察局針對未納管攤販的阻礙交通程度取締。

此外，王欣儀提到，38處需納管攤集場在公有道路擺攤，卻有不明人士長期向攤販收取租金，簡直是占市府便宜，更懷疑其中有不當得利問題，甚至有弊案、圖利之嫌，要求市場處與財政局、政風處、警察局等單位1個月內徹查並研擬相關做法，市場處長陳庭輝允諾改善。