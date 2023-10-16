台灣ETC再獲國際大獎 引領全球智慧運輸

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台灣ETC系統享譽全球，再獲國際大獎！集結上萬名、逾百個國家智慧運輸專家、政府代表的「智慧運輸世界大會（ITS World Congress）」，16日在中國蘇州舉辦，其中代表台灣智慧運輸數位服務的多車道自由流電子收費服務（ETC）受到各國肯定，遠通電收執行董事兼總經理張永昌帶領團隊成績有目共睹，獲頒「名人堂終身成就獎」，再度讓台灣站上世界舞台。

遠通電收總經理張永昌經台灣、日本、韓國、新加坡、香港、泰國、印尼、馬來西亞、中國、紐西蘭、澳洲共11國投票後，以8票對3票勝出紐西蘭獲獎。ITS亞太秘書處秘書長Akio Yamamoto讚譽張永昌帶領遠通電收參與台灣PPP（Public-Private-Partnership，政府與民間合作模式）政策成果亮眼，成功推動ETC數位轉型，使eTag普及率高達94％，收費準確率接近100％，致力將技術與經驗分享至世界，有助促進全球智慧運輸發展。

交通部長王國材表示，行政院工程會已將ETC系統列為國家七大工程輸出團隊之一，台灣ETC系統成熟度已是亞洲智慧運輸典範，成為各國參訪指定項目。eTag服務從國道計程收費，到數位轉型收集大數據，運用在交通管控、旅行時間預測等範疇，現今更延伸到智慧停車、智慧城市應用，都對交通運輸產生極大助益。

遠東集團董事長徐旭東獲悉得獎訊息後表示，政府在20年前即決定實施電子收費的遠見感到佩服，同時台灣ETC目前高普及率和高精準的收費成功率，證明這是個成功的PPP案例。

回顧國道收費數位轉型進化史，遠通電收在這20年間，從虧損高達46億元逆轉成為各國智慧運輸先鋒者，讓台灣躍上國際舞台，張永昌表示一路走來「只有累積，沒有奇蹟」，強調ETC之所以能把危機化為轉機，轉機變成商機，就是專注「以人為本」的精神宗旨，從全民服務的立場著手，將電子收費慢慢發展到民眾個人化服務，真正幫使用者解決問題。獲獎不僅是對台灣成功推動多車道自由流ETC系統的重大認可，也是對過去20年來與遠通電收與政府透過PPP合作獲得民眾支持，進而實現智慧高速公路和智慧城市數位轉型的認可。

台灣ETC能有今日成績，仰賴政府跟民間長期累積和發展，其中PPP公私合作模式，借重民間具備創新能力和技術的公司建置服務造福民眾，彌補政府對於科技應用發展的限制與挑戰；張永昌感謝交通部、高公局當時設立ETC目標明確，專注全民服務數位轉型，搭配長時間的磨合與累積，使ETC一路往前邁進，並參進政府推動「數位新南向」政策遠赴泰國，將實戰經驗與技術輸出，替東南亞常見的塞車議題，注入一道解決曙光。

張永昌表示，將智慧運輸發展到個人化行動服務，便是交通化的數位轉型。遠通電收前期以科技服務，找到全民都可以接受的ETC服務方案，正是第一階段的數位轉型，現在到未來十年則是「從服務導向創新」的第二階段數位轉型。因應促參2.0，張永昌期待，「政府有償取得公共服務模式」的PPP2.0能結合數位科技及服務科技領域，藉著創新的研發、技術、導入關鍵人才培育，可以全面提升公共服務的效率與方便性並提升臺灣產業國際競爭力，舉例來說，ETC是可以直接接觸到民眾而提供個人化服務的公共事業，政府可思考如何利用ETC這種直接接觸民眾的機會，提供國道收費以外的創新便民服務。

遠通電收也與ESG趨勢接軌，現行力推的行車APP「uTagGo」將個人化服務擴大至路邊跟收費停車場，加辦eTag停車扣繳服務，駕駛不用再跑超商繳費、擔心繳費單遺失，甚至在悶熱的停車場排隊繳費，減少車輛怠速與繳費用紙，會員紅利點數還可累積「減碳車幣」（1元等於新台幣1元），落實綠色智慧城市，也替民眾省荷包，達到民眾、政府、廠商三贏局面。