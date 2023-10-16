美財報季市場聚焦 台指期夜盤小彈

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以巴衝突延燒，投資人關注中東局勢，但近日來緊張情勢已逐漸收斂，VIX恐慌指數盤中大幅下滑近5％，美國10年期公債殖利率再度反彈，最高突破4.7％，市場轉向關注即將到來的超級財報季，美股四大指數16日集體開高，道瓊指數勁揚逾200點，台指期夜盤也上漲41點，暫報16,690點。

美股財報季持續開跑，包括特斯拉、嬌生、Netflix等公司本周將揭露上季業績表現，但華爾街卻出現不少唱衰聲浪，外資指出，目前企業獲利前景正在減弱，並可能持續低迷，第三季財報恐不容樂觀；而電動車大廠特斯拉年初以來頻頻降價搶市，也讓市場對其獲利、毛利率萎縮感到擔憂。

台灣期交所內的美股三大指數同步走揚，道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨分別上漲196點、21點與83點；英國富時100期貨也小漲2點，暫報7,664點。

另一方面，為加強圍堵大陸，美國本周可能發布新規定堵晶片禁令漏洞，外媒指出，此新規將攔下部分剛好符合當前技術參數的人工智慧（AI）晶片，並要求申報其他晶片出貨量，其中輝達（NVIDIA）專為大陸市場打造的「降級版」H800晶片恐首當其衝，儘管如此，輝達16日早盤股價不受影響、仍小幅走揚。

元富期貨指出，台指期16日回補近半上周的多方缺口，並以黑K棒作收，再度失守季線關卡，加上均線出現糾結型態，雖未明顯出現轉空訊號，但在國際局勢紛擾以及市場不確定性仍高的影響下，短線震盪機率高。