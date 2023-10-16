蔡明忠申讓富邦金5,000張持股 以子名義捐公益

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【中時新聞網 丁世傑】富邦金（2881）今（16）日公告，富邦集團「大董」蔡明忠申讓5,000張名下持股，市值超過3億元。分成兩筆，其中2,500張持股贈與「台北富邦商業銀行受託承翰教育公益信託基金信託財產專戶」，另一筆2,500張持股送給「台北富邦商業銀行受託如是社會福利公益信託基金信託財產專戶」。

根據《ettoday》報導，蔡明忠、陳藹玲遇有2男2女，其中一位小兒子學習運動能力受影響，但經過夫妻細心照顧陪伴下長大成人，因此蔡明忠以其子的名義捐公益做愛心。