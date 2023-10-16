增資、提準備金兩頭燒 壽險業爭取用這招降壓

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國內大型壽險高利保單多，2026年接軌ICS2.0與IFRS17，恐同時引起增資、提列準備金「兩頭燒」。壽險業者將爭取，盼「保單價值差額準備金」在接軌前、後的差額，從原本應放到「負債」項下改為放入到「權益」項下，負債減少以可減輕增資的壓力。

保險局近期已請壽險業者試算2026年後「保單價值差額準備金」新制可能的準備金金額。保險局官員說明，現行保單價值差額準備金，是採固定公式計算出應提存的準備金金額，但2026年起，是交由保險公司的精算人員，以「最佳精算」方法估出要提存的準備金金額，新制與舊制中間就會產生差額。

舉例來說：現在固定的公式是，用責準金計算出法定準備金為100元，但用保價金計算的準備金是102元，依規定取高者，所以某壽險公司保單價值差額準備金要提列102元，但2026年起改用「最佳精算」來估算保單價值差額準備金，試算後只要提99元，等於中間會有3元的差額。

但因現在市場利率在高檔，在利率往上的情況下，各家壽險現在藉由「最佳精算」試算出的保單價值差額準備金，比現行用固定公式計算的要來的低，等於要提存的金額較少，中間的差額，保險局原要求放在「負債」項下，但壽險業者擔憂，負債增加會導致淨值縮水，屆時不只需要增提準備金，同時還要大量增資，負擔沈重，盼能將差額改放到「權益」項下的「特別盈餘公積」。

在保險局5月預告的準備金辦法修正草案，當中就新增，保險業要在其他負債項下，提存保單價值差額準備金。保險局指出，當市場利率越高，準備金不用提這麼多，就足以支應未來的負債，「但利率不會一直在高檔」，若未來利率往下反轉，壽險業又要增提準備金，因此目的希望在利率較高時，差額部分可儲存起來，以因應未來利率震盪時，可將存下來的的差額拿出來使用，不要因為利率波動，影響到保戶的權益。

對於業者爭取將差額放到「權益」項下，保險局表示，5月準備金辦法預告時，就有講會請各壽險公司試算後，看差額是否很大，會再做修訂，現在是「暫時」放在負債項下，試算後會再修訂準備金辦法，研議差額到底要放在「權益」還是維持在「負債」項下，至於影響數因為還在試算中，目前無法評估，同時也牽涉到各家壽險公司「最佳精算」建立是否完整、精算假設是否正確等問題，還有待研議。