不良債權強制執行 財政部鬆綁課稅規定

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財政部今日核釋，資產管理公司(AMC)處分已經取得的不良債權聲請強制執行，在課徵營業稅時，可先扣除優先受償的稅費，有溢價的部分才課徵營業稅5％。

舉例來說，假設資產管理公司以200萬元向金融機構取得不良債權，並向法院聲請強制執行抵押物，法院拍定價格300萬元(包含優先受償稅費150萬元)，過去一旦拍定價格大於原始取得價格，就必須以差額的100萬元課徵5％的營業稅。

但是財政部表示，過去並未考慮拍定價格中包含的優先受償稅費，像是土增稅、地價稅、房屋稅、營業稅等，這些並未進入AMC，以拍定價格超過原始價格課徵營業稅，對AMC公司而言不太公平。

所以財政部核釋，AMC向金融機構取得不良債權，向法院強制執行，應優先扣除優先受償稅費，有差額再課徵營業稅。舉例來說如果AMC是以250萬元取得不良債權，法院拍定價格220萬元(含優先受償的營業稅20萬)，扣除優先稅費後，AMC實際分配200萬元，低於取得原始買入價格250萬，尚無需課徵營業稅。

若其他債權人就該不良債權的債務人其他財產聲請強制執行，AMC參與分配後，再獲配70萬元，AMC就已經取得270萬元，扣除250萬元有20萬元的差額，再以差額20萬元課徵5％營業稅，即為1萬元。

後續累計獲配金額超過原始價格之後，後續再分配清償金額，就都按5％稅率課徵營業稅。