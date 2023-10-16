中捷藍線爭議 交通部：仍需台中市政府釐清

台中捷運藍線選前又成話題。交通部今（16）日晚間發新聞稿表示，中央原則支持台中捷運藍線，不過爭議事項仍需請台中市政府釐清。 交通部表示，台中捷運藍線串聯台中港與台中市區，將與捷運綠線銜接轉乘，有助於完善地方整體路網，提供在地民眾旅運需求，本路線確有其必要性，中央原則支持台中捷運藍線。惟此次台中市政府所提綜合規劃，總經費較可行性研究驟增633.65億元，其路線規劃與部分車站變更以及對當地交通產生衝擊等問題，仍尚待台中市政府進一步釐清說明。 交通部指出，本計畫因路線及設站變更，總經費由可行性研究經費981.49億元，至綜合規劃經費達1615.14億元，較可行性研究經費增加633.65億元達65％，其妥適性及責任歸屬尚待釐清。 另交通部表示，路線規劃與部分車站變更部分，於沙鹿地區路線改行經台灣大道，且由地下改為高架型式，並規劃於沙鹿陸橋以門型架結構供捷運由上方通過，施工期間需拆除沙鹿陸橋引道橋及機車道，沙鹿陸橋主橋及台灣大道容量將受到影響，導致沿線及周邊鄰近道路產生交通衝擊及行車安全。此外，依台中市府規劃之沙鹿（B4）站址，距台鐵沙鹿站轉乘步行距離達450公尺，旅客轉乘不便；另至B4搭乘捷運之進出站旅客，因受到地面海線鐵路及第二層沙鹿陸橋高架阻隔，且鄰近進出道路狹隘，導致進出車站及轉乘不便。 交通部指出，捷運建設是地方重大交通建設及發展關鍵，惟基於上述經費驟增、路線規劃與部分車站變更及施工期間交通衝擊，存有不確定因素，仍需由台中市政府回歸專業評估，進一步釐清說明。後續交通部將持續與地方共同努力，爭取捷運計畫順利核定推動。