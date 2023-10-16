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獨家》老翁搭北捷電扶梯跌倒 暖男神救援快手阻止憾事

  • 中時即時 蔡亞樺
7旬老翁日前走進捷運蘆洲站在搭乘電扶梯時，因重心不穩跌倒，年輕男子快速按下停止鈕，電扶梯才停止運作阻止憾事發生。圖為蘆洲捷運站1號出入口電扶梯。（蔡亞樺攝）
7旬老翁日前走進捷運蘆洲站在搭乘電扶梯時，因重心不穩跌倒，年輕男子快速按下停止鈕，電扶梯才停止運作阻止憾事發生。圖為蘆洲捷運站1號出入口電扶梯。（蔡亞樺攝）

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捷運電扶梯事故時有所聞，最近有一名7旬老翁站立在台北捷運蘆洲站的電扶梯，一時重心不穩跌倒，還撞倒他人，電扶梯卻持續運轉，一名年輕男子見狀快步往下衝急按停止鈕，才未釀更大傷害，驚險一幕全被目擊，也讓民眾質疑電扶梯的安全性。台北捷運公司表示，若有緊急狀況就近通知站務人員協助，也呼籲年長者改搭電梯。

目擊的民眾表示，本月12日上午在蘆洲站1號出入口的電扶梯，老翁提著行李箱搭電扶梯，突然跌倒連帶撞上站在後方的太太，2人跌坐在階梯上，電扶梯沒停止竟然繼續運轉，幾乎快撞到其他人時候，幸好年輕男子身手矯健，立即衝到地面層按下緊急鈕，電扶梯才停止。

男子還不忘回頭關心老人家傷勢，沒注意到自己膝蓋也受傷，目擊民眾直呼這名男子太暖心。有民眾說，之前看到有人鞋子被卡住，但電扶梯沒停住，階梯踏板不斷往下走，實在危險，電扶梯應設有感應設備，偵測到有狀況可以馬上停止運轉，減少事故發生。

台北捷運公司證實，經調閱監視畫面發現一名年約70歲男性旅客，攜帶行李箱搭乘電扶梯時，疑因倚靠側板重心不穩，連帶影響後方一名旅客，經熱心旅客按壓緊停機鈕讓扶梯靜止，周遭旅客將跌倒2人扶起，站務人員獲報前往確認時，2人已搭車離開。

北捷呼籲，旅客如有年長者、孕婦、行動不便者、推嬰兒車或雙手提物的人請改搭電梯，勿將嬰兒車、手推車、大型行李推上電扶梯；搭乘電扶梯時，請務必謹記「緊握扶手、站穩踏階」站在踏階中央的「黃色框框」內，不要靠近踏階或側板的縫隙，以免裙擺、鞋帶或軟膠鞋捲入梳齒內；若遇緊急狀況，可按壓電扶梯旁緊急停機按鈕，並就近通知站務人員協助。

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