兩韓世紀峰會 餐桌上滿滿政治味

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

二○一八年四月，兩韓峰會成了舉世新聞關注的焦點，南韓總統文在寅與朝鮮勞動黨委員長金正恩面對面會談。

筆者一直有研究餐桌上的政治，這次當然也會留意這次兩韓世紀盛會的晚宴菜單。美國C N N的網頁有按南韓青瓦台所提供的資料，就晚宴的菜式作出介紹，並附上照片，更作出政治分析。有趣的是，其中一道菜式，引來了日本作出外交抗議。

引發爭議的是晚宴的甜品「民族之春」。本來甜品的用意是要為盛會帶來一個甜美的結局，殊不知對於日本來說，卻既不甜美，亦感受不到春天的暖意。這道甜品其實是芒果慕斯，外面是一個巧克力外殼，敲破外殼後，見到慕斯，慕斯上面放了一塊白巧克力，白巧克力上塗上藍色的朝鮮半島地圖作裝飾，寓意春日陽光融化了寒冬的凍土，象徵兩韓統一。

但問題卻出在，地圖裡的朝鮮半島版圖卻也包括了韓日兩方有主權爭議的獨島（日稱竹島），韓方明顯是要藉此宣示領土主權。這便是日本感到被冒犯的原因。日方外交發言人對此作出抗議，聲稱對此感到極度遺憾，並要求韓方把這道甜品從菜單上移去。

但當然，韓方懶得理睬。畢竟對於南北韓而言，雙方經過幾十年的分治和對峙之後，無論在政治、經濟、文化、意識形態上都已經出現巨大的差距，且各有得罪不起的後台大國，唯獨一個共同敵人，就是當年的殖民者日本。在這個世紀盛會，拿這個歷史宿敵刺激一下，也可以讓兩韓敵愾同仇一番。

其實揀在餐桌上向宿敵日本巧妙出招，作出政治交鋒，今次也不是南韓的第一遭。

二○一七年十一月，美國總統川普外訪亞洲五國，五國都隆重其事，以國宴招待這位貴客，但想不到在南韓這一站，一道國宴菜式，也惹來一場外交小風波。南韓冒犯的當然不是美國，而又是日本。

那次引發爭議的不是甜品，而是一味石頭鍋飯配大蝦。原來菜單上寫明，當中的大蝦，又是來自韓日兩方有主權爭議的獨島水域，韓方又再一次在餐桌上宣示領土主權。這還不止，晚宴又邀請了在二戰時被日本迫作慰安婦的婦女出席這場國宴，擺明是要向國際社會提醒日本的戰時暴行，向日本施以顏色。

當時日本內閣官房長官菅義偉亦對此表示「不能接受」，認為南韓應避免做一些對美日韓三方合作不利的事情。當然，韓方也同樣懶得理睬。

通過菜單固然可以如前述般向對手施以「下馬威」，但也可用來展示友好姿態。

這次兩韓峰會，慣於在餐桌上出招的南韓，原本為晚宴準備了九道菜式，分別是：

第一道 八爪魚沙拉

第二道 韓風瑞士薯餅

第三道 海參黃花魚水餃

第四道 烤海魴

第五道 烤牛肉

第六道 韓式雜菜拌飯

第七道 蒸紅鯛魚及鯰魚

第八道 芒果慕斯

第九道 松茸茶及柑橘米餅

不要小看了這九道菜，根據C N N的分析，原來每一道菜都有政治含意。

‧首先，八爪魚來自海邊城市統營，那是南韓著名音樂家兼民運人士尹伊桑故居的所在地，當地更把一條街命名為「尹伊桑街」。尹生前曾訪問平壤，受到金日成接見，畢生擁謢國家統一；

‧第二，薯餅是瑞士國食，那是向幼年曾經留學瑞士的金正恩致意；

‧第三，水餃的海參等海鮮餡則是來自荷衣島，那是以故南韓總統金大中的故鄉，金主張對北韓採取「陽光政策」，並曾在二○○○年成功進行歷史性首次南北韓雙邊會談，並在同年榮獲諾貝爾和平獎；

‧第四，海魴的產地是釜山，那是文在寅度過童年的地方；

‧第五，牛肉來自忠清南道，那是南韓巨企「現代集團」牧牛的地方。集團以故創辦人鄭周永生前曾多次對北韓作出捐獻，更在一九九八年，親自率領車隊越過邊界，把五百頭牛送到當時正苦於饑荒的北韓，以助對方耕種，濟人之急；

‧第六，米飯來自慶尚南道金海市進永邑本山里烽下村，也就是另一位以故南韓總統盧武鉉的故鄉。盧武鉉曾在二○○七年，與金正恩的父親金正日，在平壤舉行了兩韓峰會；

‧第七，鯰魚及紅鯛魚是南北韓兩地皆會在宴會中吃到的魚，象徵兩地一致；

‧第八，芒果慕斯，有關其政治含意前面已介紹過；

‧第九，松茸產於白頭大幹山脈，那是北韓北部，而柑橘則產於濟州島，那是南韓南部，兩種食物放在一起，象徵朝鮮半島的南北一條心。另外白頭大幹是傳說中朝鮮民族的起源地，而濟州島則長久以來是南韓民主運動和反對日本殖民者運動的重鎮，俱有更深的政治意義。

看到這裡，不得不佩服韓國人，原來他們真的可以如此精心籌謀，做到就算是多達九道菜，每一道菜都對兩韓峰會有著特別政治含意。韓國人的「餐桌上政治」，真的讓人嘆為觀止。

但北韓那邊也不是省油的燈，在他們要求下，晚宴菜單再加入了第十道菜平壤冷麵，由北韓代表團把有關食材帶到板門店，再由隨團廚師炮製，做好後送到會場，來展示北韓的友好姿態。金正恩在晚宴致詞時還特別提到這款冷麵，稱希望文在寅會「喜歡我們從遠方帶來的平壤冷麵」，還故作幽默地說：「啊，我不該說是『遠方』。」

這款以含醋湯底，蔬菜和水果絲等來涼拌的冷麵，口味清淡爽口，旋即在南韓引起一股熱潮，紛紛去到有供應這款冷麵的食肆光顧，以體驗北韓風味，甚至因人數眾多而釀成人龍。

本來晚宴由南韓那邊負責，鋒頭也盡由南韓包攬，更何況，從以上的介紹可知，南韓又確是機關算盡，在菜式上花盡心思，注入多重政治意義。但想不到，金正恩這邊卻以一道冷麵作「回馬槍」，搶回不少傳媒篇幅，金正恩也真是有他的一手。

兩個月後，又召開了更轟動的美朝首腦峰會，美國和朝鮮兩國的領導人，川普及金正恩，作了歷史性會談。

川、金兩人的一言一語、一舉一動，甚至一個表情一個眼神，都惹來議論紛紛、連番解讀，看看箇中有何微言大義。

頭盤

因為今次會議只開了大半天，且在中立國新加坡舉行，所以一切繁文縟節都從簡，期間更只吃了一頓飯，且是工作午餐，因此菜式也十分簡單，只有三道菜，但每道菜也提供三個選擇，分別如下：

鮮蝦酪梨沙拉（西式）；或

青芒藍花飯配八爪魚（馬來）；或

主菜

釀黃瓜御膳（韓式）

紅酒汁牛小排配馬鈴薯泥花椰菜（西式）；或

咕咾肉及揚州炒飯配X O醬（中式）；或

甜品

豆醬燉鱈魚配亞洲蔬菜（韓式）

黑巧克力塔（西式）

Haagen-Dazs香草雪糕配櫻桃醬（西式）

特羅佩蛋糕（西式）

那麼這些菜式在政治上又有何微言大義呢？

首先，最明顯的是，務求美朝兩國平起平坐，於是無論頭盤和主菜，都有兩地菜式各一可揀，如酪梨沙拉vs釀黃瓜；紅酒汁牛小排vs燉鱈魚豆腐，除了甜品例外，都是巧克力、雪糕、蛋糕。事實上，較早前文在寅和金正恩的兩韓峰會，晚宴上九道菜式中也只有甜品芒果慕斯這一道是純西式。我去過韓國旅遊，體會到當地沒有什麼地道甜品好吃，這個民族傳統上似乎真的不太重視甜品。

或許最令港人興奮的是，峰會餐桌上竟然有咕咾肉、揚州炒飯、X O醬這些大家熟悉的食物，為何會如此呢？細心一看，原來在頭盤中有一道馬來菜藍花飯（kerabu）可揀，而主菜也有一道中國菜可揀，相信用意是彰顯峰會的舉行地點是在新加坡，以及峰會背後推手之一是中國（金飛到新加坡坐的甚至就是中國國航的波音七四七），兩國對這次峰會的貢獻。

川普是「牛魔王」，最愛吃牛肉，在其出訪亞洲五國之行，除了越南，在日本、韓國、中國、菲律賓四國款待他的宴會桌上，全都有一味牛肉菜式，投其所好；另外，他最愛的甜品是巧克力蛋糕。在今次峰會餐桌，主菜和甜品都有這兩味可揀，這明顯是川普的個人印記。

至於朝方，今次主菜之一的豆醬鱈魚，菜單上寫明這是「大邱燉菜」（Daegu jorim），大邱是南韓城市，這樣明顯是要讓南韓沾光，而頭盤之一的黃瓜，則是朝鮮半島無論南北都十分普及的家常食材，可以用來寓意兩韓民族融合。

從中可見，餐桌上的訊息量往往很大，尤其是政治飯局。