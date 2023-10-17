看穿選舉偏誤！政治攻防起手式 專挑自己的好話講

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2012 年夏，時任美國總統的歐巴馬和挑戰者羅姆尼（Mitt Romney）的總統選戰正火力全開。就跟任何總統大選一樣，各陣營都提出了大量關於自家候選人優點及對手缺點的主張。只要這些主張誠實而正當，就是妥當合宜的行為，因為把候選人擺在一處檢視，並讓他們針對政策和表現進行辯論，都是我們政治論述的一部分。然而，很遺憾地，典型的情況往往是兩邊都扭曲了資訊來支持自己這方的候選人。

最值得注意的是，在《華盛頓郵報》的「事實查核」專欄中，歐巴馬和羅姆尼得到的「小木偶分數」是一樣的。

在2012 年選戰中，就業是個主要議題。想想看圖4.2，它根據美國勞工局（Bureau of Labor Statistics）的資料，顯示了從2007 至2012 年的每月勞動力大小（也就是全職受雇人數，以千為單位）。看著這張圖，很容易就能發現以失業為一項主要驅動力的2008 年大衰退。2008 年1月1 日，通報了超過一．二一億個工作。兩年後的2010 年1 月，只通報了少於一．一一億個工作，在短短兩年內就消失了一千萬個工作。

歐巴馬評估自己在就業方面的政績時，聲稱「過去兩年裡創造了超過四百萬個工作」。相對地，羅姆尼在談到歐巴馬政績時聲稱「他並沒有創造工作」。在這些看似不相容的主張中，誰才是正確的？嚴格來說，兩邊都對。

羅姆尼是從2009 年1 月開始算，那時間基本上是歐巴馬上任時。

按照這樣將歐巴馬第一任任期整個含括來算的話，羅姆尼的主張就是正確的：2012 年夏天的工作比歐巴馬上任時少。相對地，歐巴馬是從2010 年3 月開始算起，也就是他就任一年多工作數量達到谷底的時候。

2012 年夏天的工作比2010 年3 月多了四百萬個。

有別於克魯茲在全球溫度距平進行的惡質扭曲資訊，人們至少可以針對歐巴馬和羅姆尼的情況提出一個哲學論點。為何歐巴馬要從2010 年3 月開始算起？這個嘛，可以主張說，不論歐巴馬總統實施了什麼政策，都沒辦法指望它立即生效：當歐巴馬上任時，經濟體失去工作的速度已經太快，以至於從那時候開始算不太公平。另一方面，羅姆尼說，如果我們要計算歐巴馬當總統對就業的影響，那就該從他宣誓就職時開始算，這其實也很公平：那都是在他的監督下進行的。

但比較可能的情況是，每個陣營選擇自己起始點的真正理由，都是因為結果對自己的候選人有利。

我們在本章中辨識出一種特定的扭曲資訊方式，符合了錯誤描述分數的形式。對任一種大量資訊來說，支持一個看法的資訊百分比都可以用分數來呈現（支持的證據／所有證據）。藉著選擇性地只呈現支持證據，並忽視其他證據，人就會扭曲分數，也就是在專挑好資料。

總結

專挑好資料可用不同的方法達成。它可以是展現某些資料點而忽視其他資料點，好比說在多份不同的調查中只通報其中一部分。它也可以是只顯示特定時段，就像創造工作機會的例子那樣。專挑好資料可以是在一條範圍更廣的趨勢線中專挑兩個特定的時間點，這樣的話兩個時間點之間的差異就不會代表實際上的趨勢；克魯茲在全球暖化方面就是這麼操作。專挑好資料並不一定要產生一個跟實際情況相反的結論，它也可以用來誇大某件事發生的程度—也就是真正發生的情況並沒有到挑選過的資料所顯示的那種程度。

只要人有所選擇地呈現某些資料並漏掉其他資料，又沒有正當理由，且有著扭曲現實的意圖，那麼那人就是犯了專挑好資料的罪。