中頭獎、被閃電打到兩次 你好奇原因嗎？

事件看起來越不可能，真的發生時就越吸引我們的注意力，也越讓我們覺得自己有必要解釋為何發生。這很合道理。如果世界沒根據我們理解的規則行事，或許是我們誤解了規則。我們的專注力應該要被吸引至不太可能發生的事情上，因為我們試圖瞭解矛盾便產生了新知識。

有時候看來不可能的事情，其實非常有可能發生。這方面有個著名例子會在玩彩券時出現（即彩券謬誤）。人們都已很清楚瞭解，任何一個個人都非常難中彩券頭獎。舉例來說，任一張威力球彩券（Powerball，本章要分析的那種彩券）中頭獎的機率是1/292,000,000。也因此，得主會如此受到矚目。他們在哪裡買的彩券？他們買彩券前有沒有給人算過命，或者他們有沒有展現特異功能的經歷？他們在買彩券前是否進行過任何特殊儀式？試著解釋這樣一種不可能的事件怎麼會發生，是人的天性。如果我們能辨識出一個理由，那麼瞭解它，或許也將幫我們贏得彩券頭獎。

彩券謬誤並不只限於好事發生，也有人替壞事尋求解釋。有些人曾被閃電打中一次以上，這看起來實在很難接受是隨機發生。一定有些原因。難免有人會推測那人或許有某些怪異的突變吸電體質，或者他們身上攜帶特定金屬，或者體內有鈦製人工器官。或者他們被一股神祕力量所詛咒，或者上帝拋棄了他們。

可以把彩券謬誤當成一種「錯把某機率當成別的機率」來瞭解，又或者延續我們第一部的主題，可以當成「錯把某分數當成另一個」來瞭解。我們可以把贏得頭獎的可能性表現成分數（1/292,000,000），分子是中獎的那組號碼，而分母是所有可能的號碼組合。謬誤之所以會出現，是因為我們往往只留意有那張頭獎彩券的那一個人。然而，他不是唯一一個玩彩券的人，而且那張彩券也不是唯一的一張彩券。

任一次的開獎有多少張彩券被買走？實際數字並不一定，因為累積獎金變高時會賣出更多彩券；然而一般來說，一次開獎時大約會賣出三億張彩券。當然，因為可能的數字組合只有二．九二億組，所以一定有些彩券的號碼相同。此外，如果每個可能的組合都有人買的話，那麼每次開獎就一定會有某個誰贏走頭獎。現實中，大約50% 的抽獎會有頭獎得主產生；因此我們可以推論，平均來說人們每次買了一．四六億個不同的號碼組合。

當然，新聞不會提供所有沒得獎者的名單。你能想像每周有著同樣的頭條：「299,999,999 人再度槓龜！」（名單列於www.thisweeksloosers.com）。不，新聞只會告訴我們有一名得主，有時還告訴你得主是誰。

當我們自問「那個人中獎的可能性是多大？」時，我們其實問了錯的問題，並提到了錯的分數。那人中獎的可能性是1/292,000,000。單憑偶然的話，那人應該要連買彩券買二百八十萬七千六百九十二年才會中一次頭獎（假設每週開獎兩次的話）。我們應該要問的是「任一個人中獎的可能性有多大？」

在機率的計算中，這件事或另一件事發生的機會，是兩個個別機率的加總。所以，如果沒有同號彩券的話，且只有一個人在玩彩券，那麼出現頭獎得主的機率就是1/292,000,000。如果有兩個人玩，產生一個得主的機率就是2/292,000,000。如果有一千人在玩，那機率就是1000/292,000,000。 一旦我們想到人們總共買了一．四六億組不同的號碼，那麼分數的頂部（分子）就變得極大，而總有某個人會中頭獎的可能性就相當高。當我們為了某人中頭獎的事實而驚嘆時，我們其實是錯把不對的分數（1/292,000,000）當成真實的分數（真實情況其實是146,000,000/292,000,000）—也就是說，我們誤判了分數。看似不可能發生的事件，其實相當有可能發生。人類會犯這種錯的傾向，和第二章描述過的可得性捷思法有關。對我們的心智來說，只有中頭獎的人「可得」，沒中的眾多人們全都碰不到。

與其相似的是，人一生中被閃電打到兩次的可能性是九百萬分之一。因為地球上有七十九億人，所以（至少）會有八百三十三人一生被閃電打到兩次。就跟彩券的例子一樣，我們只會去關注那些被閃電打到的人，而沒有去考慮有多少人從沒被打到。就像彩券一樣，分開來看不管是誰都不太可能贏得威力球頭獎，然而光看買彩券的人數，就曉得不太可能開了好幾期還沒人中頭獎。同樣地，分開來看不管是誰都不太可能被閃電打到兩次，但查看世界上有多少人，就曉得完全沒人被打到兩次的可能性比沒人中頭獎的可能性還低。

所以，當我們對於「某人中頭獎」或「被閃電打到兩次」這種奇聞感到困惑時，我們其實是在試著解釋為什麼一個很可能發生的事情發生了，而那根本不需要解釋。世界的規則正如我們所瞭解的那樣運作，但我們卻錯把很有可能當成幾乎不可能。