讓肩頸部放鬆 達人教刮痧技巧

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對應症狀： ★睡不好＆腦霧 ★肩頸僵硬（落枕）★圓肩&駝背&膏肓痛

肩頸痠痛是目前許多上班族的共同文明病，如果打電腦時容易聳肩、頭部往前傾，或是桌子太高，導致手好像高掛在桌子上辦公，又或者雙手懸空打字，這些不良姿勢都容易使上斜方肌緊繃，摸起來僵硬如石頭，甚至造成睡不好。透過刮痧能讓肩頸部放鬆，痧的浮現也能幫助身體修復，有效緩解疲勞、睡不好及腦霧等問題。

許多人在新冠肺炎康復後，出現腦霧（brain fog）症狀，思考力與專注力大幅下降。實際上，這種情況並不一定是病毒留下的後遺症，而是康復後仍無法好好入睡所造成的，這類人就非常適合透過刮痧來改善。

刮痧工具：●日常保健款刮痧盤 ●無痛款刮痧盤（怕痛者專用）●專業刮痧油或舒眠油

刮痧步驟

1、被刮者呈坐姿，操作者在後頸部、上斜方肌處上一些刮痧油，亦可搭配舒眠油使用。

2、以指扣握式，先從髮際線的中間部位，沿著脊椎正刮，差不多刮到肩頸交接處，也就是約第七節脊椎處或第一節胸椎處；接下來刮脊椎兩側，直直地往下刮。此步驟為睡不好的最主要刮痧關鍵點。

3、再沿著脖頸最外側刮到肩膀處，向外刮拭，此方向為引導頸椎血流用。

point

下圖紅圈處與椎動脈有關。由於血流會往上形成基底動脈，以供應腦幹及大腦血流，而腦幹掌管睡眠與呼吸中樞，因此若此處太緊繃，則會影響到後續的血流供應，進而影響睡眠。再者，大腦的廢物代謝需依賴睡眠作用，才能開啟與腦脊髓液的交換開關，如果睡不好，會導致大腦的代謝不通暢，造成思緒不清晰、易頭昏腦脹、睡眠不佳等問題，都可藉由刮此處來改善。

自己可以這樣刮

一樣從頸脖（紅點處）開始，依照每個人習慣的手勢，以內扣握式或指扣握式拿法，由內向外順刮即可。

卉君老師小叮嚀

刮脖子時，力道要平貼被刮者的肌膚，方向是往下刮，而非往前刮（即不要變成像要砍對方脖子般的動作）；如果刮的過程中，被刮者的頭一直晃，就表示刮太大力了，力量要收一點。

刮痧實作篇注意事項

① 每個症狀都會建議適合的刮痧盤及刮痧油，可自行選擇。

② 某些部位因操作不易，如背部，建議請有經驗者幫忙刮痧。

③ 不論是自己刮或幫他人刮，都不宜硬刮或力道太大，請拿捏力量，以可接受的力道來進行。

圖／聯經出版提供