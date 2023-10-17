資誠PwC攜手日商CITY HOMES舉辦日本不動產投資論壇

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日本不動產市場充滿契機，但海外置產涉及諸多專業及稅務知識，為協助投資人掌握投資機會，並充分規劃準備，PwC Taiwan攜手日本建商株式會社CITY HOMES於10月27日在高雄漢來大飯店舉辦「日本不動產投資論壇」，由專業團隊分析前往日本投資優勢、法人投資架構、個人不動產投資稅務規劃、房產管理及日本移民等相關議題。

根據PwC發布的《2023年亞太地區房地產趨勢調查報告》指出，亞太城市中投資者最看好的四大城市中，東京與大阪位居第二及第四名，主因是日本央行繼續維持寬鬆貨幣政策，加上日幣貶值的雙重影響，使得投資者可以較低的借貸成本進行房產投資。

根據不動產投資管理公司Jones Lang LaSalle研究，2023上半年，儘管全球不動產投資額為近11年來最低，日本不動產投資卻較去年同期增加52％，其中東京首都圈投資額達93億美元，名列全球各城市第二。國內投資人針對日本不動產投資詢問度也較去年提升1倍，因日圓兌新臺幣跌至史上最低0.21字頭，過往1,000萬臺幣只能買到3,500萬日圓的標的，現在可以購買約4,600萬的標的，日本不僅成為臺灣人的旅遊熱區，近期更是國人海外置產的首選。

普華國際不動產公司總經理田揚名指出，日本成為不動產投資熱區的原因有四。第一，全球持續升息，借貸成本攀升，日本央行維持接近零利率的貨幣政策，使投資報酬率相對其他國家更高。第二，日圓貶值，累計今年以來，日圓兌美元已重貶約一成，日圓兌一美元更近逼149大關，增加了海外投資者的購買力。第三，近期歐洲地緣政治風險提升，政治和經濟相對穩定的日本，被視為亞洲最安全可靠的選擇。第四，日本房地產交易便捷透明，法規成熟完善，包括近期台積電等外商紛紛前往日本設廠，也成為一大吸引力。

此次論壇日本建商株式會社CITY HOMES主管將親自來素，公開「THE V-CITY 麻布十番CENTRE」、「THE CITY RESIDENCE 神宮前」等建案，為與會者展現位於東京港區麻布十番、涉谷區神宫前等最核心精華地段之首選商業大樓、住宅大樓物件，海外首度曝光，稀有限量釋出。

報名論壇可至https://www.pwc.tw/zh/news/events/xlos-231027-1.html，或電話：(02)2736-9588#273 CITY HOMES。