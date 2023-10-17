以巴戰雲密布 油金雙價、恐慌指數高位震盪

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美國政府正積極透過外交斡旋，避免以巴衝突擴大成整個中東戰爭，16日國際油金價格漲勢暫歇，仍在高位震盪。恐慌指數在上周五飆高後微幅下跌，但仍在近期波動高點。市場氣氛詭譎、反覆震盪，各方高度關注這場衝突可能出現的外溢風險。

值得注意的是，以色列與巴勒斯坦雖不是主要產油大國，但若戰況升級，伊朗、沙烏地阿拉伯等中東其它產油國有可能都被捲入，導致原油供應端遭遇嚴重威脅。國際油價上周五（13日）暴衝將近6％，16日在氣氛轉趨觀望下漲勢暫緩，布蘭特油價盤中一度升破91美元大關到每桶91.2美元高點，隨後又拉回到90.85美元。美國西德州油價則續漲0.17％到87.84美元。

去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，以巴情勢現成為油市面臨最重大的地緣政治風險。日產證券NS交易部門總裁Hiroyuki Kikukawa表示，投資者還在評估一旦以色列發動大規模地面攻擊，可能對油市造成的衝擊，因此油價呈現狹幅震盪。

日本金價狂飆 16日暴衝到歷史新高

以色列上周末曾給予加薩人民24小時盡速往南撤離，如今期限已到，以國軍方至昨晚截稿前尚未有所行動。ANZ Research分析師指出，區域風險正不斷惡化，國際油價短期間仍處上行走勢，預料將站上每桶100美元。

此外，國際金價16日從高點滑落，紐約黃金期貨價格盤中下跌逾12美元到每盎司1,929.5美元、跌幅0.62％。黃金期貨價格也跌落0.77％到1,917.48美元。日本金價則暴衝到歷史新高。日本最大黃金零售商田中貴金屬工業資訊顯示，16日日本黃金零售價格升高到10,233日圓（每公克價格），較前一個交易日狂飆2.63％，不僅為連續第3個交易日走高，並為12個交易日來首度衝破1萬日圓大關。

有恐慌指數之稱的標普500波動率指數VIX在16日轉跌1.45％到19.04，該指數上周五在以巴戰雲密布下，收盤曾狂升15.76％到19.32。