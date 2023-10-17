美國總統拜登首度告誡：以色列佔領加薩將犯大錯

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以巴衝突16日進入第10天，以色列軍隊預告將針對加薩地區展開全面攻擊。美國總統拜登首度公開告誡以色列，若佔領加薩將是「重大錯誤」。伊朗當局則警告，若以色列不停止對於巴勒斯坦的侵略行動，衝突恐進一步升級。

拜登15日接受CBS新聞節目《60分鐘》專訪時說；「加薩發生的事是巴勒斯坦激進組織哈瑪斯幹的，但哈瑪斯無法代表所有巴勒斯坦人民。我認為，以色列佔領加薩將是一大錯誤。」

以色列駐美國大使赫爾佐格（Michael Herzog）則回應，以色列無意在衝突結束後佔領加薩，以色列不想統治逾200萬巴勒斯坦人的生活。

拜登並未談到「停火時機是否來到」一事，但強調支持以色列對哈瑪斯展開清剿行動，「哈瑪斯是一群懦夫，他們躲在平民後面。以色列將竭盡所能避免殺害無辜平民。」

此外，聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）同聲疾呼，哈瑪斯應無條件釋放他們綁架的人質，並呼籲以色列允許人道物資暢行無阻進入加薩地區。他說：「這兩項目標都具正當性。它們不應成為討價還價的籌碼，必須切實執行。」

根據外媒報導，美國與以色列官員正就「拜登接受以色列總理尼坦雅胡邀請訪問以國」的可能性進行商議。美國國務卿布林肯正出訪中東並積極為以巴衝突降溫奔走。若拜登也訪問以色列的話，將展現美國對於該國在中東最大盟友的支持，不過白宮婉拒評論此事。

另外，據伊朗半官方媒體法斯通訊社報導，支持哈瑪斯的伊朗當局警告，若以色列進入加薩並發動地面攻擊，可能導致衝突擴大中東其他區域。伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amirabdollahian）說：「若猶太復國主義的侵略不停止，該地區相關勢力將採取反擊行動。」（相關新聞見A2）