以巴戰爭對全球政經局勢的影響

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巴勒斯坦加薩地區的哈瑪斯（Hamas）於10月7日突襲以色列，以色列以牙還牙、強硬反擊，雙方大規模衝突，死傷無數。以巴問題涵蓋可以引發衝突的各種要素，除了政治、種族、宗教、經濟和領土等難以解決的爭議之外，還涉及區域、乃至於全球的大國博弈，牽連甚廣。此次戰爭不僅釀成加薩走廊的人道危機，也為全球政治經濟局勢投下新的變數：

一、中東局勢驟變，以阿對抗再現：

中東原已瀰漫大和解的氣氛。先是沙烏地阿拉伯與伊朗在中國的調停下和解，帶動週邊遜尼派與什葉派的國家紛紛彼此和談。為了平衡中國所主導的和解，美國也牽線沙烏地阿拉伯與以色列的建交談判。哈瑪斯此時發動激進軍事行動，是一石三鳥之計，既攻擊以色列、打壓巴勒斯坦溫和派、也情緒勒索正與以色列談和的眾阿拉伯國家。隨著以色列大舉轟炸加薩並造成巨大傷亡，巴勒斯坦溫和派與阿拉伯國家很難不譴責以色列。進行中的以阿建交談判就此中止、中東國家重新集結站到以色列對立面，以阿對抗的戲碼重現。

二、原油價格上漲，通膨難控：

以巴衝突再起，中東局勢再度緊張，原油價格立刻飆高，不利通膨。雖然美國聯準會（Fed）自去年3月以來的多次強力升息，逐步控制住物價上漲壓力，使通膨率從去年6月9.1％的41年高峰，降至今年9月的3.7％，但戰爭導致的高油價不但會衝擊聯準會控制通膨的努力，還可能迫使美國進一步升息。若此，則美國與其他國家的利差將持續拉大，全球資金繼續外移至美國，迫使更多國家的貨幣貶值，中小企業倒閉，影響全球經濟。

三、西方觀點看以巴戰爭，一致之中有分歧：

以巴之戰無疑將會取代俄烏戰爭，成為美國與西方最關切的議題。由於猶太人在美國掌握可觀的金融與媒體力量，具強大的政治遊說能力，支持以色列不但是美國的國策，也是美國的核心利益與政治正確。然而另一方面，歐、美卻也有相當的民意支持巴勒斯坦。這種輿論立場分歧的現象與歐美當時一面倒、同仇敵愾支持烏克蘭不盡相同。

美國政府或許可以不顧反對派民意，完全支持以色列；但在擁有大量中東或穆斯林移民的歐洲國家問題可能複雜許多。倘若以色列持續強力壓制加薩地區，極可能造成政府與民間的分裂，或引起西方陣營內部的爭議。

四、以巴衝突下，各國角色變化的盤點：

從中東到全球，以巴戰爭衝擊下，不少國家的角色與互動關係亦有微妙的改變。例如，支持哈瑪斯的重要天然氣出口國卡達，在以巴衝突爆發後，大力譴責以色列。由於卡達是俄烏戰爭之後，歐洲盟藉以替代俄羅斯的天然氣來源國；卡達藉此施壓，要求歐盟介入調停此次以巴戰爭，否則卡達將以斷氣作為報復。倘若以巴戰事繼續螺旋上升，將有更多國家主動或被動捲入衝突。

俄羅斯處境的可能變化也值得觀察。做為世界上最重要的能源生產與出口國，中東戰爭、油價上漲讓身為全球第三大產油國的俄羅斯，更有與烏克蘭長期作戰的底氣。反之，能源價格上漲卻將使歐盟經濟更加疲軟，挑戰歐盟與俄羅斯對抗的決心。當西方各國將關注及援助重心移往中東之際，俄羅斯是否會乘機在烏東地區進行新一輪的大規模進攻？從戰略上，不能排除這種可能性。

至於中、美的大國角色自是關鍵。過去一年來中國在中東穆斯林世界的和解問題上頗有進展，並逐漸取得中東問題的話語權。以巴戰火爆發以來，中國重提支持巴勒斯坦建國，持續上演和平使者的角色。美國則長期力挺以色列；在烏克蘭戰爭長期化的同時，兼顧以色列戰事，將挑戰其全球軍力部署。

另外，當事國以色列的反擊似勝實敗，除了以軍不敗的神話破滅之外，其連日來血腥征戰的一面，也激起無視人道、公義的質疑。而世人雖因此戰，再度關注加薩地區與巴勒斯坦人的處境，卻也難以認同哈馬斯近似恐攻的手段。以神之名，以人為芻狗，以無辜生命為祭品，戰爭沒有贏家。

在美國左支右絀，歐洲自顧不暇下，做為地緣政治熱點的台灣需要自我警惕。台海終非歐美不可動搖的核心利益。面對全球紛亂的地緣政治的風險，尤需如臨深淵如履薄冰。我國9月的採購經理人指數（PMI）在連續七個月緊縮之後終於部分指標略有改善，但突如其來的中東亂局也可能繼續延緩全球的景氣復甦。如戰事長期化，這對我國以出口導向的經濟尤其不利，應該有過寒冬的心理準備。