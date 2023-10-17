台股丟季線！黃天牧信心喊話 法人盤點5大利多

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以巴衝突升溫，外資16日賣超擴大至156億元，拖累台股再度失守季線；金管會主委黃天牧則形容當前局勢如同「攀爬憂慮之牆」，強調台股基本面強，只要有信心就可攀爬過這道牆，要對我國資本市場有信心。

黃天牧引華爾街名言「攀爬憂慮之牆（climbing the wall of worry）」為市場打氣，指市場一種走勢，是遇到看似不可解的問題，最終能有解方，化解不論是經濟或政治上的種種憂慮，而續創新高，現在的投資人的行為就像在攀爬憂慮之牆，但整個股市的表現是相對有韌性、穩健的，投資人能夠攀爬過這道牆。台股今年在亞股中漲幅居第二高，這就是韌性。同樣的，美股、歐股、法、德、日股等在升息、通膨、俄烏隱憂下大部分也展現韌性穩健前行。

法人指出台股五大亮點，包括輝達執行長黃仁勳再度來台、AI上游矽智財IP股表態上漲；政策指標金融股、碳權概念造紙股聚人氣；報價上漲的塑膠股，以巴衝突受惠的油電燃氣股等撐盤，台股跌勢收斂並強守16,600點。

外資16日擴大賣超156.25億元，致三大法人合計賣超178.99億元。外資賣超台積電38.66億元，台積電終場下跌8元收545元拖累台股，但摩根大通等大型銀行股財報交出亮眼成績，以巴衝突緊張情勢帶動油價及能源股上漲，帶動金融股及部分傳產股逆勢撐盤，尤其投信再轉為買超16.27億元，八大公股銀行亦持續進場買超21.34億元支撐人氣，加權指數終場以16,652點下跌130點作收，失守季線16,687點，留約38點下影線，成交量縮減至近四日最低2,407億元。

統一投顧董事長黎方國表示，近來公布美股企業財報表現優異，台積電19日法說會也會釋出比市場預期更佳的展望，上周大立光法說也對未來展望看好，手機及PC等明顯復甦，雖然近日有以巴戰火雜音，但仍看好台股年底前可挑戰今年高點17,463點。台新投顧副總經理黃文清認為，國內外第三季財報法說已陸續展開，電子產業谷底已過，但不確定性仍高；低基期的汽車、塑膠、水泥、紡纖等傳產股開始轉強。