亞股皆墨 日股重挫 以股跌深反彈

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16日主要亞股表現

以色列與哈瑪斯衝擊可能升級，亞洲股市16日幾乎全面皆墨。加上避險需求帶動美元走強，加重亞股賣壓。

日本日經225指數終場下挫2％收31,659點。香港恆生指數跌1％收17,640點。澳洲S&P／ASX 200指數跌0.33％收7026.5點。韓國KOSPI指數跌0.75％收2,436.24點。印尼和馬來西亞等東南亞股市跌幅在0.4％附近。但以色列TA-125指數15日創2021年3月中來新低後，16日盤中反彈1.8％報1,701.6點，若終場維持漲勢，即終止連續三個交易收黑走勢。自哈瑪斯發動攻擊後，國際資金不斷撤出致以股累跌逾8％。

外界預期以國將入侵加薩走廊消滅哈瑪斯。伊朗警告只要以軍對加薩發動任何地面攻擊，都可能令中東其他地區的衝突升級，刺激亞股乃至全球股市在避險因素下走跌。

荷蘭合作銀行（Rabobank）旗下研究部門RaboResearch在「全球經濟與市場」報告中指出，金融市場持續動盪不安，以軍準備全面入侵加薩，全球屏息以待。

此外，雖然加薩地區並非主要產油區，但只要衝突蔓延至中東其他地區，就可能衝擊油市，進而增加全球經濟前景的不明朗因素。另外，外界密切等待亞洲多國本周公布的經濟數據與央行貨幣政策決定，也是導致亞股投資人退場觀望主因。中國將在18日公布第三季國內生產毛額（GDP）、9月零售額和工業生產等重要數據。韓國與印尼等央行則在19日舉行貨幣會議。