油金銀齊漲！五檔連動正向ETF爆量飆 「這檔」最狂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

16日七檔正反油金銀ETF表現

地緣政治風險升溫，國際原油、黃金及白銀上周齊漲，在台股交易、相關連動的七檔期貨商品ETF，16日同步爆量，尤其期街口布蘭特正2飆漲9.42％，漲勢最驚人，另四檔正向ETF也大漲2.33％～4.83％。至於二檔反向的黃金與原油ETF則重挫2.31％及4.58％，呈現兩極化走勢。

受到關注的是，二檔正向原油ETF-期街口布蘭特正2及期元大S&P石油，16日爆量大漲，但法人卻逢高大賣，各賣超13,660張及2,721張；二檔反向油金ETF雖放量大跌，法人趁低檔加碼，例如期元大S&P原油反1大跌4.58％，法人買超15,854張，顯示市場對油價多空看法不一。

與油金銀連動的七檔ETF中，不管是五檔正向或二檔反向，16日都爆出大量，成交量日增各達1.5倍至3.7倍以上，顯示投資人避險需求大增。

國際油價上周波動增大，布蘭特原油大漲7.5％。街口投信分析，市場憂地緣政治升溫影響中東原油與天然氣供給，另美國能源情報署（EIA）最新報告，今年下半年全球石油庫存將減少20萬桶／日，並預測2024年布油現貨價格每桶94.91美元，高於先前預測的88.22美元，預期第四季原油仍有小幅上行空間。亦有投信法人指出，油價雖有石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產支撐，但沙烏地阿拉伯承諾將穩定原油供給，以及美國進入原油淡季影響消費需求，短期經濟未明顯起色，須留意高檔震盪。

金價方面，元大S&P黃金ETF研究團隊指出，地緣政治風險帶動避險需求，美聯準會官員釋出後續升息須謹慎，帶動黃金上周跌深反彈，惟聯準會今年仍可能升息1碼，明年啟動降息時間往後延，金價結構性反轉仍得再等候。