台銀：衝破1,900美元 國際金市轉多頭

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國際金價上周衝破每盎司1,900美元。台銀最新分析指出，地緣政治風險急遽上升，市場擔憂以巴各自盟國捲入，避險資金湧入金市，推升金價上周飆漲約100美元，創近七個月來最大單周漲幅，也結束連二周收黑，加上國際有多個央行持續購金，國際金市已轉為多頭。

台銀表示，上周於歐美時段，市場擔憂可能導致以巴各自盟國捲入中東局勢，避險資金加大回流金市，帶動金價飆至1,880美元後旋即站上1,900美元大關；雖美國9月生產者物價指數和消費者物價指數仍高於預期，但有逐步趨緩跡象，市場預期，通膨數據不足以提高11月聯準會升息的可能，加上聯準會官員陸續放鴿，令金價更進一步攀上1,930美元，全周呈震盪上行走勢。

台銀分析，從技術指標來看，金價已由空頭轉成多頭走勢，短中期有利金價盤堅，上周金價上漲主因是由避險資金推動，戰爭牽涉範圍還是市場不確定因素。且儘管美聯準會官員陸續放鴿，但通膨數據還是比預期高，聯準會也未鬆口升息週期結束時間，金價將持續承壓。

台銀指出，根據道明證券（TD Securities）報告，國際各央行買盤需求及聯準會未來的鴿派態度，有機會推升金價至2千美元。人行今年買入181公噸黃金，印度央行9月買進近15個月來最大購買量，國際央行買盤強勁也成為近期高利率環境下，金價卻未跌破1,800美元的主因。道明證券預估，金價明年有機會達到2,100美元的目標價。