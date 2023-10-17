內資愛台股 大戶、中實戶、散戶全回籠

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臺灣證券交易所16日公布第三季大戶成交人回升至3,496人，季增44％，中實戶也攀升至2.85萬人，季增39％，交易人數都是近七個季度來新高；散戶人數更飆高450.59萬人，續寫歷史新高，季增34.77萬人、增幅8％。

證交所並公布9月定期定額衝上91.2億元的歷史新高紀錄，繼8月來到90.07億元後，再向上刷新高，內資集結「錢」進台股、源源不絕。

上半年台股歷經跌深反彈後，第三季雖因外資大舉撤出，但內資人氣不墜，加權指數第三季只小幅拉回561.8點、跌幅3.3％，內資扮功臣。統一投顧董事長黎方國指出，帶動內資勇於前進台股，最重要原因是看好第四季向來台股易漲難跌的一季，與年底有選舉行情。

證交所公布集中市場第三季成交值5億元以上的大戶數回升至3,496人，季增1,069人、增幅高達44.05％；至於成交值1億～5億元的中實戶也攀升至2.85萬人，季增8,051人、增幅39.19％，都是2022年第一季來、即近七個季度來新高。

第三季成交值1億元以下的散戶人數更飆高450.59萬人，再寫下歷史新高，季增34.77萬人、季增8.36％。若與2022年第四季前波低點367.51萬人相較，則更大增逾83萬人。

證交所也公布第三季自然人占集中市場總成交值比重持續上升至為59.01％，外資及國內法人均小幅下降，分別為外資30.77％，國內法人則為10.22％，第二季則各為58.2％、30.93％、10.87％。

9月台股價量齊跌，集中市場有交易戶數下降至305.5萬戶，月減10.11％；9月自然人與外資成交值比重均較8月各小減為57.74％與31.52％。