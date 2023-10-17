美晶片禁令 燒向陸IC設計廠

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美國對中晶片新禁令 擬增加的AI限制與配套措施

美國已經擬定更新版對中晶片禁令，預計在近日公布，內容將擴大對中國大陸供應的晶片範圍並更詳細審視美企供貨情況，且針對中企有額外措施，傳將把部分大陸IC設計企業列入管制名單，對其海外供應商進行額外檢查。

綜合外媒報導，美國或在本周前幾天發表更新後的對中晶片禁令，以補足當前漏洞。目前許多中企透過海外子公司採購產品，而美企也降低產品規格壓到剛好紅線下方，設法繼續供應大陸市場。

■多家恐列實體清單

新禁令涉及眾多面向，值得注意的是，此次拜登政府有諸多針對大陸的相關措施，使整個管制手段更完善。傳美國將把多家大陸晶片設計公司列入實體清單等貿易黑名單，透過配套方式進一步降低高階產品輸入中企風險，如被列入實體清單等限制後，美國與海外供應商預計需要申請許可證才能進行供應。

同時，鑑於當前中企頻繁透過海外子公司與第三地模式，繞道採購美國產品，美國政府或對部分重點中企類似交易實施額外檢查，規避此類難以防範的第三地風險。

■華為、中芯 將獨立管制

此外，美國還將對重點中企祭出額外的措施，已被施以多項貿易限制的華為和中芯國際，在近期聯手推出5G新旗艦機與7奈米性能處理器，引發外界對大陸科技創新與技術突破的討論，美國對此事也已展開調查，未來可能會對這兩大中企施加獨立且力度更大的管制措施。

在晶片禁令本身方面，拜登政府首先預計直接調整當前晶片紅線標準，如調整與增刪許多參數，預計頻寬等參數將被刪除，而新設定性能密度等參數，相關調整將擴大禁令的限制範圍，劍指輝達等企業特地為大陸市場打造的如H800等特供產品。

新禁令將與美企有更多溝通，要求輝達等企業在出貨性能僅略低於紅線標準的產品時，需要告知政府。且要求美企告知晶片出貨量等資訊，防範第三地供應等風險。

■雲端平台不受限

但另一方面，美國預計不會阻擋用於筆電等消費電子商品的晶片出貨，降低對美企影響。另外，備受關注的中企透過美國雲端平台取得晶片算力等問題，美國政府也不會出手限制，但將會徵求相關意見以降低風險。

大陸外交部發言人毛寧16日表示，中方認為為美方應當停止將經貿科技問題政治化與武器化，中方會堅決維護自身權益。當前中美兩國高層交流趨頻繁，市場關注若新禁令發表後，正在安排中的「習拜會」是否能如期舉行。